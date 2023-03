Con la Resolución Ministerial 264/23, emitida el 28 de febrero, el Ministerio de Trabajo resolvió suspender “la aplicación de la jornada laboral en horario continuo, establecida como medida para la contención y reducción de contagios de Covid-19”.

Según se lee en dicho documento, hecho conocer el 1 de marzo, la disposición se asienta en el hecho de que ya no correspondería mantener el horario continuo en las jornadas laborales de las empresas públicas y privadas, puesto que la tasa de letalidad de la sexta ola de la pandemia del Covid-19 no tiene una incidencia mayor al 0,1% y ya no “existe una relación entre la ocurrencia de casos y el horario continuo”.

Recordemos que el horario continuo fue establecido en 2020 por el gobierno de Jeanine Añez cuando se decidió implementarlo para evitar aglomeraciones en el transporte y reducir la propagación del covid. Desde entonces hasta ahora, la mayoría de las empresas e instituciones se han adecuado a las jornadas extendidas, sin que al parecer esto haya hecho mella en el rendimiento ni en la productividad de las mismas.

Ahora, con los informes epidemiológicos como respaldo, y “en uso de sus atribuciones”, la titular de Trabajo, Verónica Navia, ha optado por eliminar de un plumazo esa modalidad laboral, sin, al parecer, un análisis sobre los resultados, beneficios y contras que ésta pudiera tener.

En efecto, afortunadamente la pandemia parece estar camino a un retroceso ojalá que irreversible a nivel global, pero los trabajadores han adecuado hace casi dos años sus vidas y costumbres no solo laborales, sino familiares a un determinado horario de trabajo. El ministerio anuncia que la medida se pondrá en vigor el 6 de marzo de 2023, es decir, menos de una semana después de que se hizo conocer la resolución.

Es por lo menos desconsiderado para los funcionarios públicos y privados que se cambie sin contemplaciones un esquema laboral, lo que trae varias consecuencias: 1) jornadas hasta las primeras horas de la noche; 2) duplicación en gastos de transportes –si es que los trabajadores deciden retornar a sus hogares a media jornada-; 3) adecuación de horarios para atender obligaciones familiares, como el cuidado de menores o ancianos; 4) cambios en horarios de estudio y otros.

Si en la resolución que emite el Ministerio de Trabajo se menciona que el fin supremo de sus disposiciones es preservar el derecho de los trabajadores y su bienestar, ¿no sería importante considerar qué beneficios les trae en lo personal y en lo económico tener una sola jornada extendida –con pausa para almuerzo o merienda-, en vez de días de las mismas ocho horas de trabajo pero con receso al mediodía. ¿Cuál es el beneficio concreto de esta modalidad a la que se pretende volver?

Es verdad que la ministra Navia tiene las atribuciones para tomar esta decisión, pero no parece suficiente la explicación de que se la adopte solo porque la pandemia está siendo superada.

En cuanto se conoció la decisión de retornar obligatoriamente al horario discontinuo fueron muchas las expresiones de desacuerdo y esto es algo que las autoridades del sector no debieran dejar de lado: para muchas familias el trabajar de forma continua les permite calidad de vida familiar y ahorro en muchos aspectos. No menos importante es el argumento esgrimido por el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé, quien mencionó que en momentos en que el país está tratando de reunir recursos cada mes para pagar el subsidio a los combustibles, el horario discontinuo representa un mayor gasto para el propio Estado, que transporta a centenares de funcionarios públicos con sus propios recursos y que ahora tendrá que duplicar sus recorridos. ¿Se han hecho cálculos de costo/beneficio económico de esta determinación?

Por muchas atribuciones que tenga el Ministerio de Trabajo, sería cuando menos necesario que sus fallos se respalden en datos relevantes, como la productividad, la eficiencia, el bienestar de los trabajadores y, no menos esencial, los costos y beneficios económicos. Nada de eso se ha hecho y por el momento la determinación solo puede ser vista como desacertada y arbitraria.