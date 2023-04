Acaba de desmoronarse el Banco Fassil, uno de los más grandes del sistema financiero de Bolivia dejando en la incertidumbre a más de un millón de personas, entre ahorristas, prestatarios, clientes y trabajadores. Este descalabro financiero, además, golpea la credibilidad de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) que, en primera instancia, no ha informado con claridad sobre la situación de ese banco y, lo que es peor, hasta hace unos 10 días ha llamado a la calma a los ahorristas para que no saquen su dinero de esa entidad.

No sólo eso, sino que la misma ASFI ha reconocido que a finales del 2021 y principios del 2022, Fassil ha cometido delitos financieros al entregar créditos millonarios sin respaldo, como es el caso de una joven, vinculada a la planta ejecutiva del banco, que recibió casi 10 millones de bolivianos, pese a haber acreditado un salario de 10 mil bolivianos con un certificado también irregular.

De hecho, el director de la ASFI, Reynaldo Yujra, ha explicado que la detención de los máximos ejecutivos de Fassil no tiene que ver con la incapacidad de devolver los ahorros a sus clientes, sino con estos créditos millonarios.

Sin embargo, un banco que incurre en esos movimientos delictivos no puede estar haciendo bien las cosas en el resto de sus operaciones. Entonces, la pregunta es por qué la ASFI tuvo que esperar tanto tiempo para hacer la intervención.

Pero, veamos algunas fechas claves.

1. A finales del 2021 y en 2022, Fassil comete delitos financieros otorgando créditos millonarios sin respaldo. La ASFI presenta la denuncia y la detención por estos hechos se produce la noche del 25 de abril de 2023, es decir, con más de un año de retraso.

2. El 2 de febrero de 2023, la ASFI emite una resolución en la que dispone que el Banco Fassil ingrese a un plan de regularización, pero esta información sólo es filtrada a los medios en marzo, cuando la gente ya reclamaba por sus ahorros.

3. Entre el 13 y 14 de marzo de 2023, miles de ahorristas se vuelcan a las sucursales del banco a intentar recuperar sus ahorros. La entidad bancaria atribuye esta situación a rumores sin fundamento que buscaban perjudicarla, mientras que la ASFI, a insistencia de los medios, confirma la existencia de la resolución que dispone un plan de regularización para “subsanar algunas debilidades”. También agrega que los ahorros están garantizados. “Ningún depositante, de entidad financiera alguna, podría perder sus ahorros”, señala Yujra, haciendo alusión al fondo de protección al ahorrista.

4.A mediados de abril se encienden otra vez las alarmas, cuando el banco confirma que sus tarjetas de crédito, débito y prepagadas no estaban funcionando. Entonces, cuando le preguntan al director de la ASFI si los clientes debían retirar sus ahorros, responde: “Por supuesto que no, por supuesto que no, es absurdo” y luego insiste que “cualquiera fuera la situación de la entidad, sus ahorros no corren peligro, el 100% de los ahorros están garantizados”.

5. El 25 de abril son aprehendidos los máximos ejecutivos del banco por los créditos irregulares, la ASFI interviene la entidad porque recibió unas 60 denuncias de no devolución de capitales y los ahorristas instalan vigilias para reclamar por su dinero.

Como se puede advertir, la ASFI se ha tomado su tiempo para actuar, pese a existir evidencias de irregularidades desde 2021 y, lo que es peor, cuando los ahorristas estaban en la incertidumbre, les ha dado la certeza de que no había motivo para estar preocupados.

Se supone que la ASFI es la llamada a controlar al sistema financiero, a advertir sobre los potenciales riesgos para prevenirlos y no debería esperar a que se produzca el colapso para actuar.

Lo que queda de aquí para adelante es esperar que se cumpla la palabra empeñada de que todos los ahorros van a poder ser recuperados, aunque la información sigue insuficiente al respecto. La adjudicación de los ahorros a otros bancos, la venta de propiedades y hasta los procesos judiciales son los caminos a los que podrían enfrentarse los clientes del Banco Fassil.