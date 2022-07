Una derrota que pagarán los bolivianos

Hace unos días, se conoció que Bolivia deberá indemnizar con 105 millones de dólares a una de las administradoras de fondos de pensiones, BBVA Previsión, por el “retraso injustificado” en el proceso de nacionalización del sistema de pensiones.

La determinación es parte del laudo arbitral dictado por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), que sostiene que “Para el Tribunal es indiscutible el retraso injustificado de Bolivia en llevar a cabo la nacionalización del servicio de administración de pensiones. Ha pasado más de una década desde que la Constitución ordenó el traspaso del servicio a manos del Estado en febrero de 2009, y 11 años desde que se promulgó la Ley de Nacionalización en diciembre de 2010, sin que la Gestora haya entrado en operación”.

En 2009, Bolivia decidió nacionalizar el sistema de pensiones, que hasta entonces era administrado por dos AFP, Previsión y Futuro. Tras la determinación, Previsión inició las conversaciones para hallar una salida. Sin embargo, no hubo acuerdo, y en agosto de 2018, el banco español Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) solicitó un proceso de arbitraje contra Bolivia ante Ciadi que ha derivado en la sanción anunciada.

Aunque el Gobierno boliviano anunció que asumirá las acciones de defensa y objetó que desde el inicio del proceso arbitral “presentó las pruebas pertinentes”, y que las mismas no fueron valoradas por el mencionado tribunal, lo cierto es que esta derrota es una más en al menos 12 arbitrajes internaciones por la nacionalización y otros temas en los que Bolivia ha perdido más de 714 millones de dólares.

Según un informe de la propia Procuraduría General del Estado, son más de 700 millones de dólares que resultan de la imposición de sanciones contra Bolivia, entre ellas por: la Red Eléctrica Internacional S.A.U. $us. 65.268.000; Pan American Energy LLC $us. 357.023.360; Inversiones Econergy Bolivia S.A. (GDF Suez S.A.) $us. 18.425.000 y Carlson Dividend Facility S.A. $us. 240.000. También, The Bolivian Generating Group LLC $us. 10.245.627; Iberdrola S.A. e Iberdrola Energía SAU $us. 34.175.648; Paz Holdings Ltd $us. 19.505.531; RurelecPLc $us. 36.023.114; South American Silver Limited (SAS) $us. 25.588.525; Quiborax S.A. y Non MetallicMinerals S.A. $us. 42.676.730 y Banco Bilbao Vizcaya S.A. $us. 105.000.000. Asimismo, se tiene una indemnización a Jindal Steel Bolivia de la que no se conoce el monto.

El titular de ese ente estatal, Wilfredo Chávez sostuvo que se trata de “montos mínimos” en comparación de lo que exigían las empresas. Lo cierto es que, por el contrario, el Estado boliviano termina pagando sumas mucho más altas de las que piden las empresas por estos arbitrajes. El mal llevado proceso de nacionalización le está costando más al Estado boliviano que los supuestos beneficios: malas decisiones, procesos fallidos y falta de reconducción no solo derivan en derrotas y sanciones, sino en riesgos, como la sostenibilidad de las rentas de vejez, impacta en el destino de cientos de miles de bolivianos.

Lamentablemente, es difícil apelar a la autocrítica ni demandar eficiencia en las gestiones de entidades como la Procuraduría, cuya función debiera ser la de precautelar los intereses del Estado. Son 12 ejemplos que ilustran, sin rendición de cuentas, esta deriva administrativa; sin embargo, esta última, la que afecta a los fondos de pensiones amerita una explicación inmediata: en 2010 se promulgó la Ley N° 065 de Pensiones. Si bien la norma ya mencionaba la creación de la Gestora para la administración el fondo, no fue hasta 2015 cuando mediante el Decreto Supremo 2248 se aprobaron los estatutos de la institución y se contrató a un gerente general para que empiece sus operaciones.

La estatal debía entrar en pleno funcionamiento en junio de 2016; sin embargo, al llegar la fecha se promulgó el decreto 2802, que recorría el plazo hasta septiembre de 2017. Llegado el día, se volvió a retrasar la puesta en marcha hasta el 20 de marzo de 2019. Pero este plazo tampoco se cumplió y se recorrió hasta septiembre de 2021. Hoy, casi un año después de esa última disposición, la Gestora aún no opera. ¿Quién responde por estos daños?