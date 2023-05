El presidente Luis Arce está pasando por una vergüenza internacional porque entregó al Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyo (Conamaq), en calidad de regalo, un vehículo que en Chile está reportado como robado.

Dentro de su política de congraciarse con las organizaciones sociales para granjearse su apoyo, el Presidente les hace presentes de todo tipo, como edificios, viajes y vehículos. Por lo general, les entrega motorizados indocumentados que son incautados por la Aduana, los que son entregados al Ministerio de la Presidencia, entidad que dispone de los mismos como mejor le parece.

En realidad, la esencia de la norma es que estos bienes incautados se destinen a la gestión social, es decir, a grupos vulnerables, pero el Gobierno los usa como prebenda para asegurarse el respaldo de los dirigentes sindicales.

Esta vez, sin embargo, las cosas no salieron bien porque semanas después de recibir el regalo, el Conamaq fue notificado por Diprove de que el vehículo que estaba en su poder tenía una denuncia de robo en Chile. Entonces, el Conamaq devolvió el automóvil a Diprove, pero el escándalo ya no se pudo detener. Las críticas llovieron, sobre todo del evismo que, olvidando su vieja práctica de regalar este tipo de vehículos a los dirigentes, fustigó a Arce por comprar conciencias con regalos robados.

Luego, la Aduana y la Policía emitieron un comunicado conjunto en el que aseguran que, en 2022, el vehículo no tenía reporte de robo, aunque reconocen que la denuncia aparece en el sistema desde abril de este año. Sin embargo, la propietaria del vehículo, Rosa Constantino, en declaraciones al programa Que no me pierda, dijo que le robaron el vehículo en 2018 y que lo hicieron con violencia, porque tanto ella como su madre fueron encañonadas.

El investigador de Chile Hugo Bustos, conocido porque el año pasado llegó a Bolivia a recuperar un vehículo que fue hallado en la propiedad de un policía, considera que éste no es el único caso de un automóvil robado que está en manos de efectivos o funcionarios bolivianos. Señala que es una práctica común que la Aduana entregue los motorizados al Ministerio de la Presidencia y que éste los done al Ejército o a la Policía y, en este caso, a los movimientos sociales.

Luego de este escándalo, que ha dejado mal parado al propio Presidente, la Aduana y Diprove tendrían que revisar sus sistemas de control para que los autos robados que llegaron a su poder sean devueltos a sus propietarios en Chile y que no sean usados como moneda de cambio en la compra de conciencias.