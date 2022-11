Bolivia se ha convertido en un país de riesgo para ejercer el periodismo. Aunque irónicamente nos preciamos de no tener periodistas asesinados o encarcelados, como México, que encabeza la lista de países de riesgo para el trabajo de informar, en nuestro territorio la virulencia contra los periodistas es moneda corriente y se está llegando a extremos tan peligrosos que el derecho ciudadano de ser informado está bajo la lupa.

Casi todas las semanas se registra algún evento de vulneración al trabajo de la prensa. Se trata de todo tipo de violencia, desde agresiones físicas que impiden la cobertura (como golpes, destrucción de imágenes o de equipos, insultos y pedradas, cuando no secuestro, como sucedió en el caso Las Londras), hasta flagrantes atentados contra la integridad de los periodistas, como sucedió hace unos días en inmediaciones de La Guardia en Santa Cruz.

El periodista Mario Rocabado, de la red Unitel, fue insultado, agredido físicamente y estuvo a punto de ser linchado por un grupo de personas que se encontraban en los puntos de cerco y bloqueo en la zona de La Guardia. El periodista –que fue internado con lesiones y golpes en la cabeza y el resto del cuerpo–, relató que se identificó como periodista y que aun así fue víctima de la violencia e ira de los manifestantes. “De milagro estoy vivo”, dijo Rocabado desde el hospital.

Además de ello, denunció que sufrió el robo de sus dos celulares, su billetera y micrófono con los distintivos del medio en el que trabaja. Para las organizaciones de la prensa, Rocabado fue atacado por grupos de choque del partido oficialista, Movimiento al Socialismo (MAS), por lo que además pidieron que el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, controle a estos grupos de personas.

Las agresiones al periodista de Unitel y su camarógrafo fueron filmadas y los agresores identificados como funcionarios del Gobierno Autónomo Municipal de La Guardia: sin embargo, el oficialismo trató de rehuir a procesarlos e intentó desviar la acusación al grupo de la Unión Juvenil Cruceñista. Con todo, ante la presión de las organizaciones gremiales, el fiscal asignado al caso afirmó que la Policía debe dar cumplimiento a las órdenes de aprehensión para que los presuntos agresores respondan ante la justicia.

La embestida perpetrada contra el colega Mario Rocabado es la exhibición más clara de la intolerancia contra el ejercicio del periodismo y la labor de informar que mueve a los trabajadores de la prensa a estar en la primera línea de los conflictos. Lo preocupante es que no es el único caso de un periodista agredido ya sea verbal o físicamente durante las protestas sociales de las últimas semanas ocurridas en La Paz y Santa Cruz.

A este accionar de intolerancia y violencia expedita se suma el acoso judicial. Tirar la piedra y esconder la mano es la norma en la actuación de jueces y fiscales bolivianos que acosan judicialmente a periodistas, los presionan y amedrentan, pero luego, al desistir de sus demandas, pretenden “borrar” el delito y daño y hacer como si no quedaran rastros.

Podría parecer anecdótico, o producto de la ignorancia de los operadores de justicia en relación con las leyes que imperan en el país, pero no es una coincidencia, el acoso a la libertad de expresión por la vía de mandamientos de revelación de fuente, de comparecencia ante los juzgados o presentación de descargos por información presentada. Son todas estas expresiones de violaciones a la ley que no sólo son cometidas por los propios administradores de la justicia, sino que están siendo naturalizadas a diario con la venia del poder político; más aún, son funcionales a este y cumplen fielmente con su cometido de limitar el trabajo de informar.

Las agresiones a la prensa no atañen únicamente a los periodistas, ni es un problema gremial, afecta a la calidad de la información a la que la ciudadanía tiene derecho no solamente en tiempos de conflicto, y, en última instancia, afecta a la calidad de la democracia, pues no existe salud democrática sin una población bien y completamente informada.