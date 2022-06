El efecto Cazón

Día a día los internautas se rompen la cabeza buscando fórmulas para viralizar sus contenidos, algo que el presidente interino del Servicio de Impuestos Nacionales, Mario Cazón, consiguió ayer en minutos con una carta de amenaza a un conocido comediante.

A Cazón no le gustó un video que Pablo Osorio subió a la red Tik Tok en el que hace una ácida parodia de la atención que se recibe en esa dependencia del Estado, por lo que no encontró mejor idea que conminarle a que “en el día cese o retire esa publicación difamatoria”... “y se proceda a retractar públicamente de la misma”, bajo amenaza de asumir “las acciones legales que correspondan...”.

“Lamento mucho don Mario, no me puedo retractar de un chiste, porque si no qué chiste”, respondió Osorio, mientras las redes estallaban con comentarios de respaldo al comediante y condena a Cazón por su intento de amordazar la libertad de expresión.

Cazón consiguió que ese fuera el tema del día y, claro, quienes ni se enteraron de la existencia del video lo buscaron en las redes y lo compartieron. Anoche, pasaba las 700 mil visualizaciones en Tik Tok.