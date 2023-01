El senador masista Félix Ajpi se las dio de experto en comunicación y coberturas periodísticas atenido a las experiencias que dice que vio durante sus viajes al exterior.

Ayer, criticó a los periodistas por meterse en las coberturas donde hay fricciones, como en el caso de Santa Cruz, y les explicó que escenarios como éste no pueden ser descritos como un campo de batalla porque esa referencia se usa exclusivamente para referirse a una zona de guerra. “Informen correctamente”, reclamó.

Luego siguió con su cátedra express. “Tienen que ser estratégicos de cobertura. Lamentablemente he estado viendo en Santa Cruz al periodista correteando donde están lanzándose con gases, eso no es un informativo”, dijo para después cuestionar que asistan a sus coberturas utilizando cascos de seguridad. “No sé con qué fines van con cascos (...). En ninguna parte del mundo yo he visto con cascos”, apuntó.

Con esto, el senador sólo confirma la máxima de “zapatero a tus zapatos” e insinúa que los periodistas no hagan coberturas peligrosas y, si las hacen, vayan desprotegidos. “Zapatero a tus zapatos”.