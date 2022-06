Castigo, no un arreglo

Todo el país pudo ver en las redes sociales y en los medios de comunicación la violenta golpiza que un sujeto de camisa blanca propinó la noche del miércoles a un repartidor de comida en la zona Equipetrol, en Santa Cruz de la Sierra .

En las imágenes se puede ver que el agresor baja de una lujosa camioneta doble cabina para luego descargar puñetazos y puntapiés contra el repartidor, hasta dejarlo de rodillas y herido en el piso. Luego del ataque, deja el lugar junto a una mujer que lo acompañaba.

Ayer se supo que el agredido es Guther Huayta Tunari, quien presentó una denuncia contra Andros Cochamanidis Castro, que ya recibió una citación del Ministerio Público, aunque hasta ayer en la tarde no se había presentado.

Quien sí habló fue el agredido, tras salir de una atención médica en la que le hicieron cuatro puntos en la ceja izquierda. Contó que el sujeto le quiso cobrar $us 700 por un raspón a su camioneta que no fue su culpa y que además recibió el llamado de un abogado para buscar un arreglo en este caso. Pero lo que corresponde en este caso no es un arreglo, sino una sanción, escuchando -claro- la otra versión.