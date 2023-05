Leticia Fuentes Vargas, de 33 años y madre de tres hijos, dio a luz hace tres meses mediante una cesárea y todo este tiempo su vida estuvo en riesgo porque los médicos que practicaron la intervención dejaron unas pinzas quirúrgicas en el interior de su abdomen.

No es la primera vez que ocurre algo así; por el contrario, estos descuidos que pueden costar vidas ocurren con alguna frecuencia en los centros hospitalarios y en muchos casos los responsables no llegan a responder por sus actos, al menos no de la forma en que esperamos se sancione un “descuido” ( es en realidad negligencia) de esta naturaleza.

Es cierto que en muchas otras profesiones los errores se pueden enmendar con una corrección, pero en el caso de los médicos tienen una altísima responsabilidad porque hay vidas en sus manos.

El secretario de Salud de Santa Cruz, Edil Toledo, informó que ya se activó una auditoría para esclarecer este caso de presunta negligencia. Hay al menos siete profesionales que serán investigados y entre ellos se identificarán responsabilidades que esperemos deriven en sanciones ejemplarizadoras.