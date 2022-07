¿Dueños de la protesta?

Todos los bolivianos tenemos derecho a la protesta, pero los grupos radicales del Movimiento Al Socialismo (MAS) no lo ven así. Para ellos, no tienen derecho a protestar quienes no estén alineados con su ideología, por lo que cada vez que hay una movilización que no sea de su sector sacan a sus grupos de choque para buscar la confrontación con insultos y utilizando piedras, huevos y tomates como proyectiles, además de petardos.

Eso ocurrió ayer en La Paz, durante la marcha convocada por los médicos en rechazo a la persecución política y en demanda de una justicia independiente.

Wiphalas en mano, los masistas se organizaron para enfrentar a los movilizados que habían sumado adhesiones de otros grupos descontentos con el Gobierno. La intervención de la Policía evitó que se produzca un choque, pero concluyó con la detención de unos ocho jóvenes del bando contrario al oficialismo, quienes habían acudido a la protesta cargando escudos de protección.

Lo que preocupa es que esta práctica es constante y en cualquier momento puede derivar a acciones mucho más violentas.