En entrevista con radio Erbol, el exvicepresidente Álvaro García Linera dijo que los sectores medios blancoides “tienen que aprender a fusionarse (con el mundo popular, plebeyo, indígena), tienen que casarse con una mujer de pollera también y quizás les toca vivir también en (la zona) Gran Poder y sus hijos tienen que compartir con los hijos de un comerciante, de un aymara exitoso, cooperativistas...”.

Muy acertadamente, el periodista le preguntó qué pasaba con su ejemplo, dado que García Linera vive en la “exclusiva” zona de Achumani y no en el Gran Poder.

Respondió que lo hace porque es más barato y porque el espacio en la casa que tiene en esa zona le permitía trasladarse con sus libros. Pero nadie le creyó, al menos en las redes sociales, donde no solamente comenzaron a preguntarse por qué no vivía en la zona del Gran Poder, sino también por qué su esposa no era una mujer de pollera, sino una conocida expresentadora de televisión.

Pero éstos son asuntos absolutamente personales de la exautoridad que se deberían respetar, más allá de que está visto que no predica con el ejemplo.