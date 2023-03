Decir que un ingreso mensual de 21.640 bolivianos (3.094 dólares) es apenas un “pequeño salario” de supervivencia en el país es una mentira que sólo podría tragarse un extraterrestre o un estúpido.

Más de 3.000 dólares de ingreso mensual no es un “pequeño salario” ni aquí ni en ningún otro país de la región. Son más de 10 salarios mínimos nacionales que millones de bolivianos estarían agradecidos de recibir aunque fuera sólo por un año para atender sus carencias.

Decir que más de 3.000 dólares es un “pequeño salario” es vivir en las nubes y no en un país donde miles sobreviven (ellos sí) con el mínimo de 2.164 bolivianos o incluso menos. Eso es lo que hizo Evo Morales al justificar con nerviosismo la ch’alla de su casa y una vagoneta de alta gama (con vidrios polarizados) que una periodista calculó que cuesta cerca de 160 mil dólares. Dijo que él no tiene plata, sino sólo deudas y “un pequeño salario de expresidente para sobrevivir”. No es la primera vez que Morales se queja de su situación económica, aunque se moviliza en vehículos como el que challó o en avionetas. Claro, siempre encuentra un argumento para mostrarse necesitado.