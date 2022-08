Excesos de los policías

No vamos a generalizar. No se trata de la institución, pero es lamentable que algunos miembros de la Policía Boliviana actúen con la prepotencia y desatino con que lo hicieron un grupo de uniformados en la zona de Villa El Carmen, donde arrestaron a una joven por el simple hecho de no portar en ese momento su carnet de identidad.

Podrán esgrimir infinidad de argumentos en su defensa, pero las imágenes de video capturadas en el momento de los hechos son elocuentes y muestran el exceso con que actuaron estos uniformados.

Ciertamente ocurrió en medio de la tensión generada por los enfrentamientos con los cocaleros, ciertamente pudo tratarse de una sospechosa de actos violentos, pero no fue nada de eso, era una estudiante a la que acusaron de no portar su cédula de identidad.

“¡Esto no es parque para que esté mirando!”, le grita primero un policía que le exige el carnet. Luego insiste: “ ¡Ésta no es un área para venir a pasear!”. Y finalmente ordena a su camarada: “No porta su cédula de identidad, arrestada por no portar”. El antecedente que dejan estos policías es muy grave para la seguridad de todos.