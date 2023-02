“Prefiero que nos equivoquemos los parlamentarios que representamos a Bolivia y los bolivianos y bolivianas en las urnas, a que unos cuantos iluminados pretendan elegir y cuotearse como lo han hecho en el Estado republicano”. De esta manera, la diputada Lidia Tupa, del MAS, justificó su rechazo a la iniciativa de juristas independientes para impulsar una reforma que modifique el mecanismo de elección de las autoridades judiciales.

Pareciera que la legisladora no conoce la propuesta y tampoco la historia. En el primer caso, porque la iniciativa no habla de “iluminados”, aunque sí de una Comisión Nacional de Postulaciones conformada por 9 personalidades elegidas por méritos y exámenes, y no elimina el voto ciudadano para la elección. Tampoco un grupo extraparlamentario cuoteaba las designaciones judiciales en el “Estado republicano”, sino los políticos.

Y en la última elección judicial puede que se hayan equivocado los legisladores del MAS, pero no se equivocaron la mayoría de los bolivianos, ya que más del 65% de ellos votaron nulo o blanco; vale decir que no es su responsabilidad esta justicia que apesta.