La “reserva moral”

La semana pasada, un grupo de personas ingresó al museo “El Altillo Beni”, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, y en medio de gritos e insultos destruyó obras que formaban parte de la muestra “Revolución Orgullo”, que fue presentada por el colectivo La Pesada Subversiva y la población de hombres trans en homenaje a la primera marcha del orgullo LGBTIQ que años atrás se realizó en esa urbe y fue la primera en Bolivia.

Un atropello discriminatorio que no debería ser tolerado y una muestra de intolerancia que no debería repetirse en ninguna parte del país. Sin embargo, la Unión Juvenil Cruceñista, en un comunicado en el que se arroga ser “la defensa moral de los cruceños”, alimenta esta actitud señalando que no se deben permitir exposiciones como ésta porque “imponen una ideología que corresponde, simplemente, a una preferencia sexual apartada del ser humano”. Más aún, exige a las autoridades municipales destituir a los responsables del “mal uso de este espacio público”.

Una posición condenable, que además ratifica la esencia de lo que es esa institución.