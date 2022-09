Luis Arce ubica a Evo Morales

El cocalero y jefe del MAS, Evo Morales, se quejó ayer por un supuesto atentado a la libertad de expresión en los medios del Estado. En un acto en Cochabamba, se quejó al presidente Luis Arce porque supuestamente el gerente de la estatal Bolivia Tv corta sus intervenciones en ese medio.

“Hermano Presidente, anticipadamente, quisiera pedirle con mucho respeto que el gerente de Canal 7 no me corte las intervenciones (...) Debe haber libertad de expresión en los medios de comunicación del Estado y no es posible que se corte a algunos hermanos y hermanas del pueblo. Que se evite esta forma de marginación, hermano Presidente”, señaló.

Arce le respondió en el mismo acto que no existe ese tipo de trato, sino que en el canal estatal se utilizan dos señales, la 7.2 que transmite en directo “absolutamente todo” y la 7.1 “que tiene restricciones para todos, no solamente para unos oradores”, por consideraciones de tiempo. Sugirió no alimentar la susceptibilidad. Es posible que Morales extrañe los medios del Estado que transmitían por horas hasta sus partidos de fútbol. Pero ya no es presidente.