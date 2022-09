Estados Unidos incluyó a Bolivia en su lista de países que el año anterior fallaron en el combate contra el narcotráfico, en un documento emitido por su presidente Joe Biden, en el que se explica que esta conclusión es demostrable.

Claro, ya sabemos que al gobierno del MAS le tiene sin cuidado lo que diga Estados Unidos. Es más, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, ha señalado que los logros de su administración han sido muy superiores a las anteriores gestiones de gobierno.

Sin embargo, el pronunciamiento de EEUU también llama a “tomar medidas adicionales para salvaguardar los mercados lícitos de coca del país”, lo que significa que fuera de nuestras fronteras también llama la atención lo que está ocurriendo con los comercios legales, que únicamente son dos: el de Sacaba, en Cochabamba, y el de Villa Fátima, en La Paz.

En el primer caso no hay problemas, pero en el segundo existe un mercado paralelo que quiere reemplazar al legal y sobre el que el Gobierno no ha hecho nada, más que protegerlo. Parece que las autoridades no entienden que el que deben salvaguardar es el otro.