Presidente de Palmaflor

Con la pelea interna en el MAS (si es tan irreconciliable como se la quiere mostrar públicamente) existe la posibilidad de que Evo Morales no vuelva a postular a la presidencia, lo que seguramente le quita el sueño en estos días.

No obstante, ya tiene garantizada otra presidencia, la del club de fútbol Atlético Palmaflor, que pasa a manos de las Seis Federaciones de Cocaleros del Trópico de Cochabamba, que él preside desde hace más de 15 años.

Esta compra ha causado muchas repercusiones, algunas relacionando la compra de equipos de fútbol para el lavado de dinero del narcotráfico, pero ninguna sustentada en pruebas. Por ello los dirigentes evistas salieron al paso a denunciar que hay un intento de estigmatizar a los cocaleros de esa zona y a defender su derecho de comprar un equipó de fútbol.

Tienen razón, pero no por ello deja de llamar la atención que una organización sindical tenga dinero sobrante para hacer este tipo de inversiones o para organizar una copa internacional con el nombre de su jefe. Bueno, tal vez si pagaran impuestos y no habría coca excedentaria otra sería la historia.