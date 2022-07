Sus exabruptos ya no sorprenden a nadie y tampoco que el gobierno mantenga autoridades como él, que en lugar de contribuir a la unidad del país y la búsqueda de consensos, sólo alimentan la confrontación. Lo que llama la atención es que esta vez el “Satuco” Gustavo Torrico haya atacado con semejante virulencia machista a la alcaldesa de El Alto, Eva Copa, y esto no haya causado reacciones de condena en el Ejecutivo, que ha declarado 2022 como el “Año de la Revolución Cultural para la Despatriarcalización”.

La misoginia de Torrico quedó expuesta el martes en un acto político del MAS en El Alto, donde sentenció: “Si fuéramos tan comprometidos con el MAS, ni por putas esa loca sería alcaldesa de El Alto”. Ayer intentó tapar el sol con un dedo y se estrelló contra los periodistas, a quienes acusó de haberlo tergiversado. Es más, no tuvo la entereza de pedir disculpas a Copa y explicó que él llama “loca” o “loco” a sus amigos.

Pero su intervención está registrada en un video, como la patada que en agosto de 2021 propinó en el suelo a una mujer que había caído en medio de un conflicto.