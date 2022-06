Sin sexo, carne ni alcohol

El próximo 21 de junio se producirá el solsticio de invierno, que es cuando la posición del sol en el cielo se encuentra a la mayor distancia angular negativa del ecuador celeste. Una alineación astronómica que anuncia la llegada del invierno, que “se celebra en todo el mundo y está rodeada de mitos”, según la revista especializada National Geographic.

Pues bien, ayer el vicepresidente David Choquehuanca hizo algunas recomendaciones para esperar esta fecha, que seguramente no caerán muy bien a quienes año tras año reciben el solsticio en Tiwanaku tomando algún licor para combatir el intenso frío.

“40 días antes, hermanos, no carne... 40 días antes no trago, ni una gota de alcohol, tenemos que limpiarnos. 40 días antes, no sexo. Tenemos que prepararnos... así hacían nuestros abuelos”, dijo durante el acto de presentación del Año Nuevo Andino, Amazónico y Chaqueño, en La Paz.

Sus palabras arrancaron risas de los asistentes, en especial cuando se refirió al veto al sexo, lo que además hizo recordar que en 2012 dijo que “cuando uno come papalisa, no necesita viagra”.