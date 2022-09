Ya con Pedro Callisaya elegido como nuevo defensor del Pueblo mediante una astuta maniobra del oficialismo, legisladores de la oposición salieron ayer a dar variadas explicaciones de su ausencia en la plenaria en la que se definió el asunto. Lo hicieron , como se dice, ya sobre la leche derramada.

Y es que Callisaya tiene garantizado el puesto por los próximos cinco años y los opositores ausentes, que además no dejaron a sus suplentes, son corresponsables de ello porque su labor no es sólo legislar, sino también fiscalizar y hacer contrapeso.

Pues bien, no lo hicieron y ahora unos dicen que subestimaron al MAS (como si recién lo conocieran), otros que fallaron en el control de las licencias y los más que cometieron un error que no se repetirá. De eso sí hay seguridad, no se repetirá este error para la elección de un Defensor, al menos en los próximos cinco años.

Un comunicado de Comunidad Ciudadana dice que el MAS recurrió al engaño “copiando a los políticos tradicionales”. La pregunta es: ¿Esperaban que el MAS no haga nada mientras no logre concertar los 2/3 con la oposición?