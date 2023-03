En el Día del Mar, el presidente Luis Arce Catacora planteó una nueva agenda de relacionamiento con Chile con el tema de la demanda de salida soberana al mar por delante, que sin embargo no tuvo ninguna repercusión oficial en el país vecino, que en este asunto respira más tranquilo desde que la Corte Internacional de Justicia concluyó que no tiene ninguna obligación de negociar con Bolivia.

El canciller chileno Alberto Van Klavere se limitó a señalar: “Hay muchos temas en que hay intereses comunes, ya los empezamos a mencionar. Yo creo que dejaría hasta ahí. No quiero entrar en ninguna polémica. No me parece oportuno ni conveniente también desde el punto de vista de lo que son los intereses de ambos países”.

Pero la agenda incluye además una propuesta para el uso del litio como un recurso para la integración y otros temas clave como la migración, el Silala, el contrabando y el Tratado de 1904.

La propuesta es interesante, ya que indudablemente es necesario un giro en el relacionamiento bilateral, pero lamentablemente por ahora no pasa del discurso. Esperamos que la cosa cambie y pronto.