En esta ocasión, la Colección Minilibros presenta el título “Masculinidades y Feminicidios”, que se centra en lo que podemos hacer para frenar la violencia de los hombres hacia las mujeres y hacia sí mismos, buscando salidas hacia un mundo equitativo.

Los feminicidios siguen en aumento y estos son sólo la punta del iceberg de las violencias que viven las mujeres a causa de los hombres.

En este Minilibro, dos autores nos dan propuestas de acción para detenerlos mientras se preguntan ¿qué pueden hacer los hombres para frenar la violencia?

No se tratar sentirnos culpables, sino de hacernos responsables. Hemos heredado un esquema de relaciones tóxicas. El Minilibro nos recuerda que, en un mundo sin violencia, todos y todas vivimos más felices.

La masculinidad es una imagen construida socialmente para que los hombres sean machistas. Lo que busca es someter a la mujer sistemáticamente en todas partes. Se enseña en la casa, en la escuela, en los círculos sociales y en la vida adulta.

No es culpa de nadie. Simplemente, así hemos sido educados.

Por ejemplo, desde el día que nacemos nos asignan uno de dos colores: azul para los hombres y rosa para las mujeres. Esto parece inocente, pero se traduce en diferencias en la educación, en el afecto y en el valor que damos.

A los varones, se les impone ser fuertes, ser competitivos, ser racionales, no llorar, no estar tristes, no pedir ayuda, no tener miedo, no ser vulnerables y no ser como una mujer.

Si bien esto conlleva privilegios, como ser el líder de la familia y de la de la política, también los lleva a frustrarse y ser violentos. El 75% de los suicidios del mundo son de varones.

A parte de ser violentos con ellos mismos, lo son hacia las mujeres. Esto se ve todos los días en la denigración hacia ellas, en la sexualidad basada en el dominio y la “conquista”, como en el desprecio de lo femenino. El 100% de las mujeres ha sido víctima de algún tipo de violencia sexual.

Una alternativa a la masculinidad tóxica es que los hombres incorporen el polo femenino y no se sientan superiores a las mujeres.

Para lograrlo, este Minilibro ofrece algunas ideas: permitirse sentir, mostrar emociones, trabajar los miedos, cuidarse emocionalmente, redescubrir el cariño, cuidar bienestar colectivo, escuchar más y hablar menos.

La responsabilidad hacia las mujeres es muy importante. Respetar que no es no. Superar la idea de que la mujer es propiedad del hombre y los celos. Compartir las labores de la casa. Criar a los niños. Hablar más de la vasectomía. No ser sexista. Interesarse en el feminismo.

¡Los hombres pueden hacer mucho para cambiar las relaciones actuales! Por eso, ofrecemos este Minilibro para que todos y todas podamos vivir en un mundo más justo, sin violencia y sin miedo.

