BOLIVIA ESCENARIO DE DEBATE INTERNACIONAL SOBRE DERECHO INFORMÁTICO Y DERECHO EMPRESARIAL.

El mundo está experimentando una transformación constante, altamente disruptiva de la mano de nuevos e importantes avances tecnológicos en una variedad de áreas de alto impacto en la regulación estatal, estos se aprecian en la tecnología de las comunicaciones de información, la inteligencia artificial, la nanotecnología, la tecnología espacial, la biotecnología, entre otros. Son innovaciones que también están transformando a nuestra sociedad en su modo de relacionarse, de expandir ideas y materializarlas, de generar negocios, proteger los derechos individuales e incluso de prevenir la comisión delitos.

Bajo este panorama hoy se habla de la importancia de la huella digital, el nuevo estado inteligente, el riesgo tecnológico en sector financiero, el teletrabajo, desafíos legales y tecnológicos, el metaverso y derechos digitales, la inteligencia artificial aplicada a la eficiencia empresarial, los delitos informáticos, la regulación del sector digital y de las TICs en Bolivia entre otros, estos son temas que se abordarán el II Congreso Internacional de Derecho Informático y Empresarial “Construyendo un nuevo orden” a realizarse el 20 y 21 de octubre de 2022, organizado por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Franz Tamayo, UNIFRANZ, en la que participarán más de 16 expertos, nacionales e internacionales.

La temática que aborda el Congreso es esencial, apunta Luis Enrique Páez Andrade Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de UNIFRANZ: “el derecho informático cumple un rol fundamental en el derecho empresarial, que es el que se ha visto más impactado en términos de relación causa - consecuencia en lo que respecta a prevención de situaciones no deseadas por el uso de las Nuevas Tecnologías de la Información y se evidencia en la caracterización jurídica, determinación del lugar donde se produce (ley aplicable y tribunal competente) y el tiempo de ocurrencia”.

Para Páez, abordar la temática es un desafío como sociedad, ya que el Estado se ve obligado a crear un nuevo ordenamiento jurídico o adecuar el existente para evitar la inoperancia de la norma. El derecho informático es un conjunto de principios y normas que regulan los efectos jurídicos de la relación entre el derecho y la informática, involucra lo referente a la contratación informática, delitos cometidos mediante su uso, relaciones laborales a que ella da lugar, litigios sobre la propiedad de programas o datos, responsabilidad, etcétera.

El II Congreso Internacional de Derecho Informático y Empresarial “Construyendo un nuevo orden”, está dirigido a empresarios, emprendedores, curiosos, investigadores, profesionales multidisciplinarios, escolares, docentes y a toda persona interesada en la proyección de lo que nos depara el futuro inmediato. El mismo será transmitido a través de las plataformas de UNIFRANZ y llegará al público sin ningún costo.

¿Cómo está Bolivia en legislación de derechos informáticos y empresariales?

“Con respecto a normas y leyes vinculadas al Derecho Informático y su impacto en el Derecho Empresarial hay poca legislación y Bolivia no es la excepción”, asegura el Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de UNIFRANZ. La visión que proyectamos y el desafío propuesto es promover, diseñar y redactar un ordenamiento jurídico, no tomar los existentes para agregar normas construyendo un verdadero Frankenstein normativo, finaliza.

Temáticas y speakers

16 expositores de 8 nacionalidades acompañaran el Congreso. Entre los temas a abordar está la Carta Latinoamericana de Teletrabajo, que será expuesta por el Mgs. Dr. Jorge Llubere Azofeita de Costa Rica, presidente de la Academia Internacional de Transformación del trabajo ITA_LAC, Co autor del primer Informe del Estado del Teletrabajo en CR, Coordinador del Programa Nacional de Teletrabajo por 10 años.

El Dr. Eduardo Herrera, Abogado boliviano, LLM en Tributación Internacional de la Universidad de Florida, Ex Director de Servicios y Control Industrial del Ministerio de Desarrollo Productivo, Director de Servicios Especiales de CAINCO y Secretario General de ICC Bolivia, profesional joven destacado en el rubro del derecho boliviano en general y en Santa Cruz en particular, tratará en el Congreso el tema del Arbitraje Comercial y Tecnología.

La Responsabilidad de las Redes Sociales y Multiplicación de Contenidos de Promoción del Terrorismo, es el título de la ponencia del Mgs. Dr. Pedro Nel Rueda Garces, Abogado Colombiano, especialista en derecho económico, máster en diseño y tecnología, con formación en sistemas, asesor del ministerio de tecnología, especialista en visual thinking con canales en YouTube, profesor universitario, autor de blogs, entre otros.

Otro de los temas que despierta polémica y que será abordado por Dr. Honoris Causa Javier Ales Sioli, abogado español, profesor de la Universidad Loyola Andalucía, Fundador y director del Foro Internacional de Mediadores Profesionales (FIMEP), Coordinador de proyectos de mediación comunitaria y vecinal en el Ayuntamiento de Sevilla es: Importancia de la Huella Digital.

Frente al desarrollo de la sociedad digital necesitamos Smart law, automatización de procesos online, Reflexiones sobre el Nuevo Estado Inteligente, que será abordado por el Phd. Dr. Manuel Raad Berrío, Abogado Colombiano, especialista en Derecho Comercial-contratos, Becario OEA en formulación de estrategias en gobierno electrónico, Master Urbanismo y Gestión de la Ciudad; MBA; Master en Dirección Financiera; y Doctorado en Administración, hacienda y Justicia en la Universidad de Salamanca, miembro fundador y presidente por Colombia de la Red Latinoamericana de Gobierno, Derecho y Nuevas Tecnologías (ALGDETIC).

Responsabilidad del Sector Financiero frente a sus usuarios por el Riesgo Tecnológico, es el título de la ponencia de la Mgs. Dra. María Laura Spina, Abogada Argentina, Directora Ejecutiva de Innovación Institucional en la Municipalidad de Santa Fe. Concejala de Santa Fe Capital, Magíster en Ciencia de la Legislación USAL - UNIPI, redacción legislativa y técnica legislativa, ordenamiento normativo, Redacción legal en temas de TIC’s, Especialista en Derecho Informático - Informática Jurídica – Mediadora, Miembro del Comité Editorial de la Revista Internacional en Ciencia de la Legislación. Ed. USAL, Comisión Informática Jurídica FACA.

Tras la pandemia el mundo adoptó el teletrabajo como modalidad laboral, tema que abordada el Dr. Víctor Hugo Parada Roca, Abogado Boliviano, especialista en Derecho Bancario y Financiero, con estudios y formación en Derecho Informático, Docente en UNIFRANZ e incansable promotor y auspiciador del desarrollo del Derecho Informático en Bolivia, en su ponencia Teletrabajo, Desafíos Legales y Tecnológicos.

El caso boliviano también será parte del análisis desde la ponencia de Mgs. Dra. Natalia Dalenz, Abogada Boliviana, magíster en Derecho Empresarial en la Universidad de Padova de Italia, colabora con la Fundación Internet Bolivia.org promoviendo anteproyectos de ley relacionados a la tecnología como es el Anteproyecto de ley de apoyo a emprendimientos con base digital, el anteproyecto de ley de datos personales, el borrador de Decisión de la Comunidad Andina sobre Comercio Electrónico, además de realizar investigación jurídica sobre los derechos digitales en Bolivia, docente en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno en Posgrado en materia de Ciberseguridad y Protección de Datos. El título de su exposición es Panorama Normativo de las Fintech en Bolivia.

El Dr. Ian Miranda, abogado boliviano, Jefe de Investigación Sectorial de la Cámara de Industria Comercio Servicios y Turismo Santa Cruz - Bolivia (CAINCO), abogado experto en investigación jurídica, elaboración de proyectos normativos y gestión de lobby ante entidades gubernamentales, tocará la necesidad de una Revisión Jurídica de las Normas del Sector Digital y de las TIC en Bolivia.

Otra de las grandes temáticas que abordará el Congreso está circunscrita al Metaverso: Derechos Digitales y Aspectos a Tomar en Consideración, a cargo del Phd. Dr. Juan Emmanuel Delva Benavides, abogado mexicano, con especialización en Derecho Internacional, maestro en Tecnologías para el aprendizaje y Doctor en Derecho. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en México y cofundador de la Asociación Latinoamericana en Gobierno, Derecho y Nuevas Tecnologías.

La inteligencia del Estado en la persecución de los delitos informáticos, otro tema polémico será abordado en el Congreso por el Phd. Dr. John Campos Benavides, abogado chileno, Doctor en Derecho de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea; Máster en Inteligencia Estratégica, Master en Derecho Público y Cooperación de la Universidad de Lérida / Universitat de Lleida, España, entre otros.

La Dra. María Cristina Villavicencio Asim, abogada española, especializada en derecho de las tecnologías de la Información y comunicación por la Universidad Ramon Llull-La Salle de Barcelona, Docente universitaria, Investigadora en Proyecto Seguridad 2020 de la Unión Europea y Training 3D technology services at HP Barcelona, participará en la ponencia con el tema la Inteligencia Artificial aplicada a la Eficiencia Empresarial: Desafíos Legales.

Por su experiencia en el tema el Phd. Dr. José Cruz Guzmán Díaz, abogado mexicano, Maestro en Ciencias Penales por la Universidad de Colima, Doctor en Derecho por el Instituto Internacional del Derecho y del Estado, docente certificado por la por la SETEC en el perfil de mediadores, perfil PRODEP en México, miembro del Cuerpo Académico de UDG 1119, ponente del tema Estado Mexicano y la Vulnerabilidad de su Seguridad Informática.

La Visión del Riesgo como Interés Asegurable, es el título de la ponencia del Ph. Dr. Luis Enrique Páez Andrade, Abogado Colombo-Boliviano, Doctorado en Sociedad Democrática, Estado y Derecho (UPV-España), MBA (Complutense/Villanueva-España), Especialización en Seguros y Riesgos (UNAB-Colombia), Post Título en Interamerican Relations: A Vision Towards the Future (Georgetown University), La Gestión de los Riesgos y la Administración de los Cambios en el Proyecto (Tecnológico de Monterrey and University of California, Irvine), Evaluación de Peligros y Riesgos por Fenómenos Naturales y Gestión Integral del Riesgo de Desastres (Universidad Nacional Autónoma de México UNAM).

La Mgs. Dra. Isabel Romero Viecco, Abogada Colombiana, Máster en Ciberderecho. Universidad Católica de Murcia, España, Candidata a magister en Legaltech. Universidad de la Rioja, España, Magíster en Derecho Administrativo, Universidad Libre de Colombia, Asesora independiente en Legaltech e Innovación Legal, que cuenta con 20 años de experiencia en entidades públicas y privadas en Colombia expondrá: Autodiagnóstico para la Transformación Digital en los Despachos Legales.

Finalmente se abordará la temática Yoga de la Risa a cargo del Dr. Javier Ruiz Gómez, Master Trainer de la Universidad Internacional de Yoga de la Risa ubicada en Bangalore - India, fué nombrado en el 2013 durante el primer Congreso Internacional de Yoga de la Risa en Lisboa, Portugal, Embajador Internacional de Yoga de la Risa por los fundadores el Dr Kataria y Madhuri Kataria, fundadores del Movimiento Global de clubs de Yoga de la Risa.

Si quieres ser parte del evento puedes registrarte al siguiente link: https://eventos.unifranz.edu.bo/congreso-de-derecho-informatico