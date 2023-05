En esta ocasión la Colección Minilibros propone uno de sus minilibros más vendidos y mejor recibidos. Se trata del título ¿Qué hago con mi vida?, que da claves para una evolución personal a través de tres senderos que podemos seguir a lo largo de nuestras vidas.

La premisa de este minilibro es que los seres humanos podemos evolucionar constantemente, así como evoluciona todo en la naturaleza. Esta evolución es el sentido de la vida.

El primer sendero es la madurez. Eso significa razonar sobre temas complicados como el egoísmo, el racismo y el machismo. Eso implica trabajar: leer, buscar a personas que sepan del tema, entender sus razones, observarnos, y cambiar. Superar actitudes negativas es una tarea de por vida.

El segundo sendero es la ética o la conciencia individual, ya que ella guía nuestro comportamiento. Hay leyes básicas como no robar, no mentir y no matar. Si las cumplimos y las profundizamos desarrollaremos virtudes, como la humildad y la empatía.

El tercer sendero es despertar, que se refiere a avanzar espiritualmente. Lo primero es cuidar al cuerpo y observarse constantemente, observar los pensamientos y observar a quien observa. Es decir, hacerse conscientes de nosotros mismos. El despertar ayuda a manejar las emociones.

Lo importante del camino hacia la evolución personal es hacerlo de forma honesta, con agradecimiento y sin auto engaños. Este es un proceso para madurar la sabiduría y que la mente se libere del ego.

Este minilibro contiene muchos ejemplos y tips para comenzar el camino del desarrollo personal, que no termina nunca y puede empezar en cualquier momento.