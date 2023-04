El título más reciente de la Colección Minilibros “¿Hijos? ¿Hijas? ¿Si, no, tal vez?” toca un tema muy importante para la sociedad: tener hijos debería ser un deseo y no una obligación. Pero, ¿cómo manejamos el no deseo de tenerlos en una sociedad que nos presiona a ser madres y padres?

Hay creencias generalizadas como: “un hijo es una bendición”, “las mujeres son plenas después de ser madres”, “los hombres deben tener descendencia”, y eso pone mucho peso sobre las personas.

A ello, se suma la falta de planificación familiar y los embarazados no deseados. Muchas veces, los hombres abandonan a sus hijos, las mujeres crían por obligación. Otras veces, hombres y mujeres se hacen cargo desde el amor, pero les queda la duda ¿mi vida hubiera sido mejor sin mi hijo?

Este minilibro explora casos reales de personas que tuvieron hijos y los aman, pero cuestionan su decisión. También incluye casos de personas que decidieron no tenerlos y cuentan sus experiencias.

El minilibro no busca juzgar a nadie, sino mostrar que no todo es blanco y negro: hay personas con hijos que aman, pero desearían no haberlos tenido y hay personas sin hijos que son felices así.

Una de las riquezas de este minilibro es que todas las personas relatan sus experiencias en primera persona.

Dorotea, madre de dos, cuenta que maternar es una bella experiencia, pero que complica mucho la vida. Gerardo, padre de tres, afirma que, si no tuviera hijos, ahora sería rico. Zulema, madre de dos, cuenta sobre la enorme presión social que tuvo para tener hijos. Analena, madre de tres nos dice que ella aconseja a sus hijos no tener descendencia, pues está consciente que son tiempos de crisis y, mirando atrás, admite que sería más libre sin hijos.

También hay relatos de personas sin hijos, como el de Beatriz, para quien es un mito que una mujer sea más feliz si tiene hijos. Lisa relata que le avergonzaba no querer ser madre, pero ya sabe que no depende de un hijo para sentirse completa y decidió ligarse las trompas. Según Yolanda, deberían enseñarnos a ser madres cuando hay deseo. Relata su experiencia con el aborto y las huellas profundas que le dejó. Carlos cuenta que la paternidad era algo natural para él y le costó mucho pensar diferente. Olga relata que su vida en pareja es más tranquila sin hijos.

Además de los relatos, el minilibro ofrece información sobre métodos anticonceptivos como la vasectomía y la ligadura de trompas, además de datos mundiales y nacionales actuales para todas las personas que crean que la maternidad y la paternidad debería ser un deseo y no una obligación.

Para encontrar este y todos los títulos a sólo 2 Bs., apersonarse a: la Librería Armonía (La Paz), Flor de Leche Bistró (Santa Cruz) y Librería Ki-Sum (Cochabamba), o en la página de Facebook Minilibros. Para envíos al interior, contactarse al mail info@armonía.com.bo. Hay más de 70 minilibros editados hasta el momento, con información valiosa.