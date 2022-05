Universidad NUR celebró sus 40 años de aporte a la educación inclusiva con un encuentro de sus constructores

“Implementamos la primera escuela de posgrado. Pusimos en práctica programas en educación inicial en zonas rurales que sirvieron de experiencia en otros países, como Argentina Ecuador, África y algunos países de Europa Oriental. Son un sinfín de logros en estos 40 años”, expresó el rector minutos antes de que iniciara la celebración de las cuatro décadas de la universidad.Fundadores El acta de fundación de la Universidad NUR data de mayo de 1982, cuando 13 hombres y mujeres decidieron dar inicio a una entidad de educación superior inclusiva y accesible, afirmó el rector William Shoaie. “Son 13 los fundadores y cada uno tenía una experiencia con la educación superior que le llevaba a pensar que había que hacer un cambio; querían un espacio de educación superior inclusivo y accesible, pero además que no fuera sólo científico, sino también moral y que tuviera una connotación espiritual”, explicó Shoaie, rector de la NUR desde 2009. Contó el caso específico de Andrés Jachacollo, orureño de nacimiento, que en los años 70, cuando quería inscribir a su hijo en la universidad, le pidieron como primer requisito traducir su apellido al castellano. Jachacollo ya falleció.“Desde entonces él, sus hijos, nietos y toda su descendencia apellidan Cerro Grande. Él decía que eso no podía suceder, que tenía que haber un espacio inclusivo que respete la identidad cultural de las personas. Había un norteamericano que su hijo estudiaba Medicina en Bolivia y le tomó tres años vencer el primer año. No tenía problemas financieros, pero quería que su hijo estuviera con la familia, pero al final decidió enviarlo a estudiar fuera”, contó la máxima autoridad de la universidad.Y en la noche de los 40 años de la NUR, que en persa significa luz del conocimiento, entre los invitados estaba Teresa Méndez, una de esas personas de fe Bahaí que en 1982 fundó la casa de estudios superiores.Mientras veía cómo iniciaba la recepción una serie de recuerdos se le agolparon en la mente. “Hubo mucha oposición, sobre todo de la universidad estatal, eso fue muy duro. Teníamos que convencer a toda la sociedad, a todas las instituciones, de que realmente teníamos certeza de lo que estábamos haciendo”, señaló y su mirada de ojos claros y dulces se volvió casi de reproche.Pero fueron sólo unos segundos porque luego comenzó a rememorar el día en que el sueño comenzó a tomar forma y sus ojos sonrieron.“Fue bonito porque estábamos inspirados por principios que buscaban hacer algo que generara un cambio en la educación superior, sobre todo para que ingrese al área rural”, dijo.“Fue un desafío. Primero porque teníamos que entrar al área rural, donde había pocos bachilleres, y segundo porque además debíamos iniciar en la ciudad de Santa Cruz. Al inicio fue complicado, pero luego, poco a poco, fuimos avanzando. En el área rural hicimos cursos simples, capacitamos a muchas madres, alfabetizamos. En los primeros años tuvimos grandes promociones: nuestra universidad estaba basada en los principios de lo que es la educación universal”, añadió.Hoy la Universidad NUR tiene sedes en alrededor de 250 municipios de Bolivia y en las ciudades capitales del eje central. Cuenta con 15 carreras.Entre los fundadores de la casa de estudios superiores están Eloy Anello, Mas’ud Khamsi, Andrés Jachakollo, Caroline Richardson, William King Baker, Athos Costas Barselini, John Scott Kepner, Jeremy Martin, Rosario Teresa Méndez Raya de Ries, Sabino Sadiq Ortega, Carmen Rosa Wichtendalh de Naraghi, Francisco R. Anello y Paul Albert Lang.Estudiante y profesional NUTEl director regional de la NUR en La Paz, Augusto Costas, remarcó que en la casa de estudios superiores el perfil de sus estudiantes varía de acuerdo a la región o lugar donde se encuentra.Precisó que en el caso de La Paz, el estudiante es en general un profesional que estudia su segunda carrera o un emprendedor que quiere manejar mejor su emprendimiento.