99% de cuerpos exhumados de tumbas de Izium con signos de muerte violenta

La guerra no cesa

Batalla En la zona de Lugansk (este) proseguían los “combates de posiciones” y en la región vecina de Donetsk los bombardeos rusos, en particular sobre Bajmut, causaron cinco muertos y seis heridos, indicó la presidencia ucraniana.

Rusia El presidente ruso, Vladimir Putin, indicó el que Rusia no tiene “prisa” por terminar su campaña militar en Ucrania, y sostuvo que la estrategia de las fuerzas rusas no cambiaron y que siguen conquistando territorios. “Nuestras operaciones ofensivas, en el Donbás, no se detienen, avanzan poco a poco”, declaró Putin en Uzbekistán.