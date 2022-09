A falta de 4 días para las elecciones, estas fueron algunas de las declaraciones más polémicas de Bolsonaro

Amazonia y ONG, un “cáncer”

- “Sentimos que eso (los datos de deforestación) no coincide con la verdad y hasta parece que (el presidente del Instituto de Investigación Espacial) está al servicio de alguna ONG” (19 de julio de 2019, tras la divulgación de un reporte de ese organismo que alertó de un aumento de la deforestación de 88% entre junio de 2018 y 2019).

- “¿Ustedes saben que las ONG no tienen espacio conmigo, no? Seré duro con esa gente. No consigo matar ese cáncer en gran parte llamado ONG” (3 de septiembre de 2020, durante una transmisión en directo en Facebook).

“Pólvora” contra Biden

“Acabamos de ver a un gran candidato a la jefatura del Estado decir que si no apago el fuego en la Amazonia levantará barreras comerciales contra Brasil. ¿Y cómo podemos enfrentarnos a todo esto? La diplomacia por sí sola no es suficiente... Cuando te quedas sin saliva, tienes que tener pólvora, si no, no funciona. No tienes por qué usar la pólvora, pero tienes que saber que tienes” (10 de noviembre de 2020, en respuesta a comentarios del entonces futuro presidente de Estados Unidos, Joe Biden).

Greta Thunberg, una “mocosa”

- “Greta (Thunberg) dijo que los indios murieron porque estaban defendiendo la Amazonia, es impresionante que la prensa dé espacio a esa mocosa” (10 de diciembre de 2019, en respuesta a la joven activista medioambiental sueca que condenó el asesinato de dos indígenas en la Amazonia).

Periodista “a golpes”

- “Quiero callarte la boca a golpes” (23 de agosto de 2020, en respuesta a una periodista del diario O Globo que le preguntó sobre rumores de pagos sospechosos en la cuenta de su esposa Michelle).