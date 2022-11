Abre la COP27 en Egipto entre alarma climática y las demandas de energía

La conferencia internacional sobre el cambio climático (COP27) se abre hoy en el balneario egipcio de Sharm el Sheij entre llamamientos de alarma contra el calentamiento del planeta y nerviosismo por el desabastecimiento energético. La COP es la cita anual de las Naciones Unidas para combatir el cambio climático.

Egipto quiere que esta sea la “COP africana” para dar voz a los reclamos del continente. Básicamente más ayuda para la adaptación al impacto medioambiental del calentamiento y medidas colaterales, como una condonación de la deuda externa.

Pero la guerra en Ucrania, la angustia europea ante la crisis del gas y el petróleo y las elecciones legislativas en Estados Unidos (8 de noviembre) amenazan con dominar, una vez más, una conferencia que reúne, hasta el 18 de noviembre, a prácticamente toda la comunidad internacional, casi 200 miembros.

El lunes 7 y el martes 8 se celebrará una cumbre de líderes políticos a la que acudirán unos 125 participantes, según la presidencia egipcia. Aunque no participará directamente en ese foro, reservado a los mandatarios en ejercicio, el reciente ganador de las elecciones brasileñas, Luiz Inácio Lula da Silva, anunció su intención de acudir, tras ser invitado por Egipto.

El líder de izquierda, que asumirá en enero su tercera presidencia, afirmó que la preservación de la Amazonía será una de sus prioridades. Otra diferencia con el ultraderechista Jair Bolsonaro, quien apoyó actividades madereras y mineras.

El presidente estadounidense, Joe Biden, confirmó su presencia, pero habrá también destacados ausentes, como el ruso, Vladimir Putin, o el chino, Xi Jinping. China es el máximo emisor de gases de efecto invernadero del planeta y sus relaciones con Estados Unidos son muy frías en la actualidad, lo que no facilita las complejas negociaciones en la COP, donde las decisiones se toman por consenso.

La comunidad internacional se comprometió en la COP21 de París (2015) a limitar el aumento de la temperatura media del planeta a un máximo de 2° C y, preferiblemente, a 1,5° C, de aquí a finales de siglo. En lugar de eso, el calentamiento podría llegar a 2,8° C, según el último informe de la ONU.

Y las emisiones de gas de efecto invernadero vinculadas a la energía seguirán subiendo hasta alcanzar su pico en 2025, señaló la Agencia Internacional de la Energía (AIE). En medio de temores a una recesión mundial, la COP27 se abre precisamente bajo la amenaza de bloqueo a causa de un espinoso tema, los “daños y pérdidas” causados por el cambio climático.

Los países en desarrollo reclaman la creación de un fondo para enfrentar esos perjuicios causados por la emisión de gases de efecto invernadero, de los que son las principales víctimas.

Aunque oficialmente las partes negociadoras de la COP tienen hasta 2024 para tomar una decisión, los “daños y pérdidas” están en la agenda provisional de Sharm el Sheij, que debe ser aprobada hoy durante la sesión de apertura.