Advierten una izquierda moderada con Lula ante polarización y crisis en Brasil

El nuevo gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva no será igual a sus gestiones de 2002 y 2006. Expertos apuntan a que el mandatario tendrá que buscar el equilibrio, una política económica flexible y girar hacia una izquierda progresista moderada.

El 1 de enero el líder del Partido de los Trabajadores asumirá el mando de un país dividido y altamente polarizado.

El analista en temas internacionales Francisco Xavier Solares señala que Brasil viene de una década que él denomina de pérdida, ya que hubo un retroceso en temas económicos y sociales y la pandemia de coronavirus fue el punto final.

Lula vuelve al poder posicionado, según Solares, en una izquierda más progresista y no sólo con la influencia del socialismo del siglo XXI.

Retomará la política de asistencialismo y donde el Estado será el principal promotor del desarrollo económico a través de la inversión pública. “Las características son de un gobierno de izquierda, pero de una izquierda que busca recuperar la institucionalidad y darle mayor posicionamiento a clases bajas”, aseguró.

Seguirá apostando a Petrobras como la principal empresa que va a aportar recursos para la inversión social, pero Lula enfrentará un escenario de fuerte oposición en el Congreso. “Va a tener que negociar con muchos diputados de centro derecha y partidos independientes, pero aún así le será complicado lograr mayoría y en las calles tendrá una férrea resistencia. Será un gobierno inestable”, advirtió.

También apostará a una mayor integración con la región y países como Argentina, donde habrá alianzas en el plano energético, ya que Bolivia dejó de ser su principal proveedor de gas.

De todas maneras, para Bolivia la llegada al poder de Lula representa, dijo, un respiro económico porque el gobierno de Luis Arce podrá obtener préstamos y contar con un fuerte respaldo político y mantener el discurso de “golpe” y no fraude.

El periodista y analista Hugo Moldiz opinó que las condiciones en las que asume Lula este nuevo mandato son más adversas. Esto porque a nivel internacional no existe el mismo nivel de intensidad que hubo desde 1999, cuando Hugo Chávez llega a gobernar Venezuela y cuando le suceden otros gobiernos progresistas de izquierda con distintos grados de radicalidad. Esas condiciones no existen a pesar del fracaso de la contraofensiva imperial, que no terminó de dar los resultados esperados y alterar el predominio de gobiernos de izquierda en la región. “Va a tener un congreso en contra, que es un problema para cualquier gobierno, y Bolsonaro será el opositor más importante, con un riesgo de enfrentar un impeachment, como le ocurrió a Dilma Roussef, muy alto”, advirtió Moldiz.

Ante el avance de un proyecto de derecha de carácter “fascistoide”, indicó que Lula se verá obligado a conseguir muchos equilibrios que se van a traducir en una política económica bastante flexible.

Por un lado, condescendencia con grandes empresas, muchas con capital internacional, pero al mismo tiempo atendiendo demandas sociales. “Internacionalmente, Lula va a jugar un rol importante en la integración regional. Una parte de su agenda va a seguir siendo la eliminación del hambre y no lo veo muy complicado porque tendrá equilibrio con la fuerte burguesía brasileña, principalmente paulista, que se alineó con Bolsonaro, pero que pueden terminar generando puntos de encuentro con Lula”, apuntó.

Búsqueda del centro

Un análisis de Deutsche Welle considera que, con Lula, en Brasil ganó la búsqueda del centro.

El triunfo de este líder no significa que está surgiendo una nueva “marea rosa” de gobiernos de izquierda, como la que tuvo lugar hace dos décadas. “Lo que sucedió, y que hay resaltar, es que, una vez más, ganó la oposición”, dice Marcos Novaro, analista político de Argentina.

Destaca que para ganar “Lula hizo lo que siempre ha hecho: buscó el centro del espectro político, en una alianza que es bastante firme, que va a condicionar su gestión. Algo que el kirchnerismo, por ejemplo, nunca hizo, es decir, tomarse en serio ese giro hacia la moderación, esa negociación con el centro de la política”.

“De las veces que a los líderes de izquierda les tocó estar en el poder, esta va a ser la más difícil. La economía no va a crecer o va a crecer muy poco en 2023, las necesidades son muy grandes”, advierte a EFE Patricio Navia, profesor titular de estudios liberales de la Universidad de Nueva York“Yo no lo veo como un giro a la izquierda, sino como un descontento con autoridades, que a replicarse con nuevos gobernantes si es que no entregan soluciones”, sostiene.

El exdirector de Human Rights Watch José Vivanco opina que Lula o Gabriel Boric perfectamente podrían ser sustitutidos mañana por un Gobierno de un color ideológico opuesto en la medida en que la gente sienta que las promesas de campaña no se cumplieron.