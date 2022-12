Alberto Fernández respaldó a Cristina Kirchner: “Ha sido condenada una persona inocente”

Sobre la noche de este martes, el presidente Alberto Fernández cuestionó la condena contra su vice, Cristina Kirchner, en el marco de la causa Vialidad y sostuvo que la ex mandataria nacional “es víctima de una persecución absolutamente injusta”.

A través de una serie de mensajes que publicó en su cuenta oficial de Twitter, sostuvo que no puede “dejar de conmoverse por la sentencia condenatoria” contra su compañera de fórmula y opinó que “es el resultado de un juicio en el que no se cuidaron las formas mínimas del debido proceso” y “en el que se violó el principio de no juzgar dos veces un mismo hecho”.