El juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa siguió con los testimonios de los amigos del joven asesinado por un grupo de rugbiers frente a un boliche de Villa Geselle, en Buenos Aires, en enero de 2020. Ellos apuntaron a los acusados y dieron detalles

Muchos de ellos no sólo fueron testigos, sino también víctimas: los golpearon cuando intentaron detener la feroz golpiza. En el inicio de la segunda jornada del juicio, llevada a cabo ayer, declararon nueve amigos y también declaró el suegro de Fernando, Óscar Rossi, y reconstruyó las horas posteriores al crimen.

Uno de los amigos de Fernando que declaró fue Lucas Begide, de 22 años. “Estaba hablando con Federico Tavarozzi y recuerdo que se empieza a escuchar mucho ruido, me doy vuelta y primero que veo es a Fernando. Ya estaba en el piso, inconsciente y con los ojos cerrados. Me intento acercar, y entre él y yo estaba uno de los chicos que nos vinieron a atacar. Este chico me pega una piña, mientras gritaba, no me acuerdo qué”, contó.

Tomás D’Alessandro, otro de los amigos de Fernando, contó que la madrugada del asesinato, ya afuera del boliche, se encontraba en la vereda de la calle cuando vinieron a atacarlos.

“Estando cerca de Fernando veo que le van a pegar una trompada de atrás. Le pegan, lo tiran al piso y se le van al humo. Trato de separar, pero antes de hacer algo me tiran también al piso, me empiezan a pegar patadas. Me agarro de la pierna de uno que me estaba agrediendo. Cuando me puedo reincorporar veo a uno de pelo marrón claro y rubio, con remera oscura. Después reconocí que era Lucas Pertossi”.

Según contó en su declaración Federico Raulera, otro de los amigos de la víctima, fue mientras él charlaba con su amigo en las afueras del boliche que llegaron los agresores, quienes “fueron directo a Fernando”.

“De repente pasaron dos hombres corriendo. Fueron directo a Fernando. Al instante comienzan a aparecer más, veo que le pegan a los que están al lado de Fer. Escuché gritos, alentándose entre ellos, escuché un ‘vamos ahora’. Le pegaron a Julián García en la cara y a Besuzzo en la cara”, dijo.

La segunda audiencia del juicio duró más de ocho horas, ayer terminó a eso de las 18:00 (hora boliviana). Los padres de Fernando salieron de la mano del lugar donde se realiza el juicio y declararon ante la prensa.

Hoy será el turno de otros tres amigos de Báez Sosa, personal del boliche Le Brique y un policía que intervino en el hecho. También brindará testimonio Pablo Ventura, el joven que fue acusado por los rugbiers de cometer el crimen.