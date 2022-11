Ataques: 80% de usuarios sin agua en Kiev y Rusia frena paso en el mar Negro

Varias regiones de Ucrania sufrieron ayer un bombardeo masivo que dejó sin energía eléctrica, ni agua a usuarios de la capital Kiev y otras ciudades mientras que Rusia anunció la suspensión de circulación de buques por “el corredor de seguridad” en el mar Negro tras un ataque de drones contra su flota en Crimea.

“Los terroristas rusos volvieron a lanzar un ataque masivo contra las instalaciones del sistema energético en varias regiones”, lamentó el asesor presidencial ucraniano Kirilo Timoshenko. Esto golpeó instalaciones energéticas y dejó sin agua al 80% de los usuarios de la capital, Kiev, y sin luz a “cientos de localidades” en siete regiones.

Más de un centenar de personas hacían cola ayer en un parque de Kiev para rellenar botellas y garrafas con agua, víctimas de los cortes de suministro provocados por los bombardeos rusos en la capital ucraniana.

Envuelta en una parca marrón, Tamara acaba de llegar con su marido para hacerse con un sitio en la fila. “Esta mañana hubo grandes explosiones. No sé si ha habido un ataque o no, pero ya no hay electricidad en nuestra casa desde las 6 de la mañana. Luego el agua empezó a escasear. Y ahora ya no sale nada”, explica la mujer de 33 años, que prefiere no dar su apellido.

“Hacemos la cola para conseguir agua potable”, dice esta madre de dos niños.

Los ataques precedentes sobre el sistema energético de la capital el 10 y el 17 de octubre llevaron al operador privado ucraniano DTEK a imponer cortes de corriente de 4 horas al día en varios barrios de la ciudad.

El alcalde Vitali Klitschko anunció que “270.000 viviendas” seguían sin electricidad y que el “40% de los consumidores” aún no tenían agua.

Tamara confirma que sufre “cortes (de electricidad) desde hace dos semanas... nos las arreglamos”, se resigna.

Vitali, ingeniero de 25 años, también relativiza mientras espera en la cola: “No es agradable, pero creo que todo irá bien... no es grave”.

En la fuente del parque, dos grifos funcionan a pleno rendimiento para rellenar botellas, garrafas y cubos.

A Mila Riabova, habitante de la ciudad de al lado, su marido y su hija de 9 años, les despertaron las “potentes explosiones”. “No oí la sirena (de alerta), solo recibí un mensaje de alerta de ataque aéreo en mi teléfono”, explica esta traductora de 39 años.

“Estábamos a punto de llevar a nuestra hija al colegio, pero no lo hicimos porque ya no tienen luz”, lo mismo que en su vivienda, explica.

Aunque asegura que no tiene miedo de los bombardeos, la perspectiva de vivir sin electricidad ni calefacción ante la llegada del invierno le preocupa.

“Puede ser difícil de gestionar, sobre todo con una niña pequeña”, dice, explicando que se está planteando abandonar el país.

Mar Negro

El Ministerio de Defensa de Rusia anunció la suspensión de circulación de buques por “el corredor de seguridad” en el Mar Negro . “Hasta que se aclare la situación en torno a la acción terrorista cometida por Ucrania el 29 de octubre contra buques de guerra y embarcaciones civiles en la ciudad de Sebastopol, se suspende el tráfico por el corredor de seguridad de la ‘Iniciativa del mar Negro’”, dice el comunicado.

Defensa subraya que Rusia “no se retira” del acuerdo, sino que lo suspende. “El movimiento de barcos a lo largo del corredor de seguridad es inaceptable, ya que el las autoridades ucranianas y las Fuerzas Armadas del país lo utilizan para realizar operaciones militares contra la Federación Rusa”, agrega la nota.

Según Moscú, “en las condiciones actuales, no se puede garantizar la seguridad” de ningún barco hasta que la parte ucraniana se comprometa a “no utilizar esa ruta con fines militares”. El Ministerio de Defensa señala que la postura de Moscú fue transmitida al secretario general de la ONU y el Consejo de Seguridad.

Evacuación de Jersón

El gobernador en funciones de la región de Jersón designado por Rusia, Vladímir Saldo, anunció que la zona para la evacuación de la población se extiende por 15 kilómetros más debido a la amenaza de ataques ucranianos contra la represa de la central hidroeléctrica de Kajovka.

“Se trata de los pueblos del distrito urbano de Nueva Kajovka, así como los distritos municipales de Golopristansky, Aleshkinsky, Kakhovsky, Gornostaevsky, Velikolepetikhsky y Verkhnerogachiksky”, dijo Saldo en un mensaje en Telegram.

Las autoridades tienen información “sobre la preparación por parte de Kiev de un ataque masivo con misiles contra la represa de la central hidroeléctrica Kajovka”, ubicada a 80 kilómetros de Jersón, añadió.

Según el Instituto de Estudios de la Guerra (ISW, por sus siglas en inglés) de EEUU, las fuerzas ucranianas podrían retomar la ciudad de Jersón, cuyo control Kiev perdió al inicio de rusa, antes de fin de año.