Sin embargo, Boluarte sostuvo que su Ejecutivo ordenó “las medidas correctas” para contener los actos de violencia, al establecer el uso de gases lacrimógenos y no perdigones, a pesar de algunas imágenes que se difundieron en las redes sociales.

No obstante, aseguró que descarta renunciar a su cargo porque no “cambiarían los problemas” que “están sin atender” ni terminarían las manifestaciones.

“Yo no soy de una elección diferente. Me hicieron escuchar que si vacan a Pedro Castillo, pueden asumir todos menos Dina Boluarte. Es una venganza política machista”, aseguró antes de añadir que no es “una traidora”: “Soy presidenta en cumplimiento de la Constitución”, remachó.

La familia de Castillo tiene asilo en México

Paralelamente, la mandataria informó que México otorgó asilo a la esposa e hijos de su predecesor, aunque no detalló si ellos ya habrían dejado el país.

“Hace unos días me comunicó la canciller (peruana, Ana Cecilia Gervasi) que el estado mexicano ya había dado el asilo político (a la familia del presidente) y yo lo que le dije a la canciller es que proceda conforme a ley”, dijo la gobernante al programa de TV Panorama.

La familia de Castillo está conformada por su esposa, dos hijos de ambos y la hermana menor de su esposa, criada también como hija.

La gobernante dijo no tener detalles y habló en general de un asilo concedido para la exprimera dama y los hijos. No precisó si ellos ya habrían salido del Perú.

Lilia Paredes, esposa de Castillo, es investigada en la Fiscalía de Perú como posible coordinadora de una presunta organización criminal que supuestamente lideraba su esposo. La presidenta Boluarte aclaró que esa investigación no impediría el otorgamiento de asilo.

El 7 de diciembre, antes de ser sometido a un nuevo juicio político, Castillo intentó cerrar el Parlamento, intervenir los poderes públicos y gobernar por decreto.

Castillo fue detenido cuando intentaba llegar a la embajada de México para asilarse. La justicia decidió colocarlo en prisión preventiva hasta junio de 2024, para ser investigado por rebelión.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador reconoció en aquel momento que si Castillo pedía asilo, se lo hubieran otorgado.