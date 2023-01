La presidenta de Perú, Dina Boluarte, habló del posible uso de armas en el sur que ingresaron por la frontera con Bolivia y pidió que la Fiscalía acelere la investigación de las 18 muertes del pasado 9 de enero en Juliaca, Puno, el día más trágico de las protestas.

En una conferencia de prensa extranjera en el Palacio de Gobierno en Lima, la mandataria se hizo eco de rumores al afirmar que “de manera extraoficial” ha conocido que “por la frontera de Perú con Bolivia han ingresado” estas armas “dumdum, traídas por los ponchos rojos” (un grupo próximo al expresidente boliviano Evo Morales).

En ese mismo sentido, se preguntó si en los 17 meses de gobierno del exmandatario Pedro Castillo, del que fue vicepresidenta, “se ha preparado esta fuerza paramilitar (...) que está generando el caos”.

Explicó lo sucedido en Juliaca (Puno) el 9 de enero, la jornada más sangrienta de las protestas en la que murieron 18 manifestantes y un policía fue quemado vivo. “A la Fiscalía de la Nación le solicitamos que acelere las investigaciones porque nos dice que los fallecidos de ese 9 de enero en Puno, en las inmediaciones de las calles, la mayoría de ellos es por impacto de un arma artesanal llamado ‘dumdum’ y la Policía no usa esas armas letales”, dijo al referirse a la posibilidad de que las muertes de manifestantes fueron ejecutadas por ellos mismos.

En relación a esto, señaló que la violencia en Juliaca estaba organizada “por radicales” para que coincidiera con el voto de confianza que el Gobierno pidió ese día al Congreso.

Grupos radicales

La mandataria reiteró su apoyo a la Policía Nacional en su actuación para controlar las protestas antigubernamentales, atribuyó “el caos” que han provocado estas a “grupos radicales”.

“Eso no es una protesta pacífica, es una acción violenta generada por un grupo de personas radicales que tienen como agenda política y económica basada en el narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando”, precisó.

Dijo que las principales protestas se han ubicado en Puno, departamento sureño fronterizo con Bolivia, “donde hay minería ilegal y contrabando”, y en Apurímac, también en el sur, “donde está el Vraem, cerca de donde sale el tráfico de cocaína”, y que es por esta razón que el caos se ha desarrollando, “mientras la Policía salvaguarda la vida de compatriotas y de la propiedad privada y del Estado”.

Boluarte enfatizó que ocupa la presidencia por mandato constitucional y atribuyó la versión de que ella ha dado un golpe al expresidente Castillo, a una “narrativa de grupos de personas radicales basada en el narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando”, quienes según sostiene también estarían detrás de las protestas violentas.La única verdad, señores del mundo y del Perú, es que hubo un golpe de Estado el 7 de diciembre, un golpe de Estado fallido”, dijo.

“La forma en qué salió Pedro Castillo es una forma de victimizarse para decir que se ha dado un golpe de Estado cuando él es autor de su propio golpe de Estado, y no salir por la presión de la 57 carpetas fiscales que tiene en su contra por actos de corrupción”, apuntó Boluarte.

A Castillo “le convenía a él dar un autogolpe de Estado para victimizarse y mover todo este aparato paramilitar y no responder al ministerio publico por los actos de corrupción por los que se les esta denunciando. Aquí no ningún víctima señor Castillo, aquí hay un país que se esta desangrando producto de su irresponsabilidad”, afirmó.

Boluarte, quien participará vía virtual de una sesión ante la Organización de Estados Americanos (OEA) hoy miércoles, dijo que su intención es “informar la verdad”, “Mañana (hoy) me presentaré ante la OEA para informar con la verdad, el gobierno peruano y menos Dina Boluarte tienen algo que esconder, siempre he hablado con la verdad, mirando al frente a mis hermanos y hermanas, son 50 personas fallecidas en estos actos de protestas, me duele, como mujer, madre e hija, me duele”, indicó.

Boluarte indicó que el Gobierno invitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y recibió a una delegación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos para que puedan conocer sobre los sucesos ocurridos los últimos días.