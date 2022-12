“La responsable de esta crisis política no soy yo”, afirmó la presidenta de Perú, Dina Boluarte, en una entrevista con Radio Programas de Perú (RPP). La mandataria dio a entender que algunos políticos de izquierda han promovido la convulsión social que se suscitó tras la vacancia de su antecesor, Pedro Castillo, por haber intentado dar un golpe de Estado.

Recalcó que ella no esperaba asumir la presidencia, pues siempre pensó acompañar a Castillo en su calidad de vicepresidenta del Perú. En ese sentido, indicó que la rabia, cólera e impotencia de la población no tiene que ir contra ella, sino contra aquellos que estuvieron alrededor de Castillo cuando dio el fallido golpe de Estado. “Aquí quien le debe dar una respuesta al país es la expremier Betssy Chávez, aquí ella no puede pasar desapercibida de toda esta crisis política que se ha generado en el país. Ella era la premier, creo que es ella y quienes estuvieron a su alrededor quienes tienen que responder al país”, apuntó.

Reveló que, al jurar al cargo, no pensó que se producirían actos de violencia. Remarcó que habrían sido promovidos por algunos congresistas de izquierda, que están siendo investigados por la Fiscalía. Y aunque en un inicio no quiso dar nombres, admitió que, según el Ministerio Público, Guillermo Bermejo sería uno de los agitadores.“Quiero decirle a aquellos políticos y líderes que están detrás de la violencia que esta tregua no sea sólo por Navidad o Año Nuevo, sino que sea con el país de acá hacia adelante”, puntualizó.

La jefa de Estado negó ser de una izquierda radical, sino que más bien se considera de una izquierda progresista, moderada que quiere el desarrollo del Perú a través de la igualdad, equidad y justicia social. “Me encuentro como una mujer provinciana que ama su patria, ama su tierra, pero sobre todo que ama el desarrollo del país”, sostuvo.

La presidenta dijo en Ampliación de Noticias que su amistad con el expresidente Pedro Castillo no se resquebrajó. Aclaró que lo que se resquebrajó fueron las sugerencias y consejos que brindaba como vicepresidenta para la toma de decisiones en la gestión de gobierno.

El expresidente de Perú Pedro Castillo, destituido y preso tras un fallido intento de autogolpe de Estado, se encuentra recluido bajo condiciones legales y sin complicaciones físicas en una cárcel de Lima, dijo el viernes la Defensoría del Pueblo.

“Nos entrevistamos con el exmandatario y su defensa técnica y verificamos que condiciones de reclusión se ajustan a las previstas en el Código de Ejecución Penal”, informó en Twitter la Defensoría, quien entró a la prisión junto a un equipo de la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos).

Castillo, de 53 años, está recluido en el penal Barbadillo, dentro del cuartel de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía (Diroes) en la capital. La prisión cuenta con tres celdas separadas. Una de ellas ya está ocupada por el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), quien cumple condena por crímenes de corrupción y lesa humanidad. La tercera está vacía.

Castillo es investigado por el delito de rebelión y conspiración tras su fallido intento de dar un autogolpe de Estado el 7 de diciembre, y su posterior destitución por parte del Congreso.

Según la Defensoría del Pueblo, al menos 22 personas han fallecido y más de 600 resultaron heridas en enfrentamientos entre partidarios del izquierdista Castillo y las fuerzas de seguridad. Los manifestantes pedían la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso y el adelanto de elecciones. En un intento de mitigar la crisis, el Parlamento aprobó el martes avanzar los comicios generales de 2026 a abril de 2024. Human Rights Watch pidió una investigación independiente de los hechos.