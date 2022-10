Castillo denuncia politización y su defensa busca evitar juicio

La defensa del presidente de Perú, Pedro Castillo, anunció que presentará recurso para evitar el juicio que busca impulsar la Fiscalía. El mandatario, por su lado, denunció que un sector del país, al que no mencionó de manera directa, está “politizando” esa institución que presentó una denuncia constitucional en su contra, en su criterio para “impulsar un golpe de Estado” en su país.

“Entiendo que hay un sector que está en un error, no se puede impulsar un golpe de Estado politizando a otro poder como es el Ministerio Público”, dijo Castillo en una declaración al canal estatal Tv Perú.

El martes pasado, la fiscal general peruana, Patricia Benavides, envió una denuncia constitucional al Congreso contra Castillo como presunto autor de los delitos contra la tranquilidad pública, en la modalidad de organización criminal agravada por su condición de líder.

También por delitos contra la administración pública en la modalidad de tráfico de influencias agravado y como presunto cómplice del delito contra la administración pública en la modalidad de colusión (fraude).

Inmediatamente después, el mandatario denunció que “se ha iniciado la ejecución de una nueva modalidad de golpe de Estado en el Perú”.

El abogado Eduardo Pachas, defensor legal del presidente Castillo, cuestionó la denuncia constitucional contra el jefe de Estado por parte de la Fiscal de la Nación y adelantó que presentará un recurso para que un juez determine si esto vulnera la imposibilidad de que sea denunciado por otros supuestos que no están previstos en la Constitución, según reportó Radio Programas del Perú en su portal.

“El documento (denuncia constitucional presentada por la Fiscal de la Nación) habla de todo menos del delito de traición a la patria, menos del cierre del Congreso y peor aún del tema de las elecciones. Entonces, de cara al artículo 117, que textualmente pone delitos, no hay ninguno de esos delitos en referencia”, agregó Pachas.

“Es una denuncia bastante inconstitucional porque lo que busca es desconocer los límites impuestos en el artículo 117 de la Constitución, que reconoce la inviolabilidad de la investidura presidencial mientras el Presidente ejerce su mandato”, señaló, según Radio Programas.

Al respecto, el primer ministro, Aníbal Torres, replicó que “se pretende desconocer el artículo 117 de la Constitución”, que establece que el Presidente sólo puede ser acusado, durante el ejercicio de sus funciones, por cuatro casos concretos, que no contemplan los delitos de corrupción.

En este sentido, Castillo prosiguió su defensa al decir que es “totalmente demócrata” y respetuoso de la institucionalidad.

“Siempre hemos convocado abiertamente a los demás poderes del Estado y los seguimos convocando. Por nuestra parte no va a haber ninguna intención de quebrar esta parte democrática, pero no se puede forzar la voluntad popular del pueblo peruano, no se puede pretender llegar al Gobierno si no hubo el voto popular”, sostuvo.

A su juicio, “se ha vuelto monótono” que “todos los días” se hable de él, “de las faltas, de los errores, se habla de acusaciones, de denuncias, de testigos o de colaboradores” con la justicia. “Basta, es un tema trillado, empecemos a ver el país a ver qué cosas necesita”, concluyó.

La ministra de Cultura, Betssy Chávez, quien también presentó una denuncia constitucional en contra de la fiscal por infracción a la Constitución, abuso de autoridad y prevaricación.

Chávez remitió su documento a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso y señaló que Benavides denunció al Presidente por delitos que no figuran en la Constitución.