Castillo dice que no forma parte de una red criminal

El presidente de Perú, Pedro Castillo, declaró ayer a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, que no forma parte de “ninguna red criminal” y que va a demostrar su inocencia porque no ha robado ni matado “a nadie”, según comentó a la prensa tras el interrogatorio por uno de los casos de presunta corrupción abiertos en su contra.

El jefe de Estado ofreció declaraciones a la prensa en el patio del Palacio de Gobierno, donde expresó que no forma parte “de ninguna red criminal” y subrayó que eso le dijo “a la fiscal de la Nación”. “Y voy a demostrar donde sea mi inocencia. A nadie he robado, a nadie he matado”, enfatizó.

Castillo añadió que no se va a someter a los “casos mediáticos”, abiertos a partir de las revelaciones periodísticas, al considerar que se ha creado “una pirámide para hacer creer al pueblo que, por un testigo o un pseudocolaborador”, él “ha robado”.

En ese sentido, el mandatario afirmó que acudirá a responder a las citaciones de la Fiscalía las veces que sean necesarias, dado que esta fue la segunda ocasión en que se presentó en el despacho de Benavides, y recordó que el próximo martes tiene que acudir a otra diligencia programada por la fiscal general.

Castillo se retiró de la oficina de la fiscal de la Nación al cabo de una hora, a donde acudió para responder a un interrogatorio sobre la investigación abierta contra él por el presunto delito de tráfico de influencias durante el proceso de ascensos en las fuerzas militares y policiales del año pasado.