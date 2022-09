Cristina recibe apoyo internacional; críticas y la solidaridad en Argentina

Tras el atentado que sufrió la vicepresidenta argentina, Cristina Kirchner, la noche del jueves, la expresidenta recibió apoyo internacional, pero también el hecho generó críticas y solidaridad en su país.

La dirigentes de Latinoamérica y el mundo, incluido el jefe de la ONU y el papa Francisco, condenaron el atentado fallido, ocurrido una semana después de que la fiscalía pidiera su detención e inhabilitación política por presunta corrupción.

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, lamentó lo sucedido a pesar de no tener “ninguna simpatía” por Kirchner y recordó que cuando él sufrió un atentado, la izquierda se calló.

“Ya te dije que lo siento. Es el riesgo que todos corren. Aunque no siento ninguna simpatía por ella, no le deseo eso. Ahora, cuando me apuñalaron, esta gente de la izquierda se quedó en silencio. Pero está bien. Tenemos corazón, queremos lo mejor. Y lamento lo que pasó y espero que se haga la investigación, para saber si (el ataque) estuvo en su cabeza, o alguien que, quizás, lo habría contratado”, precisó.

El presidente de Bolivia, Luis Arce, condenó el suceso en Twitter. “Repudiamos enfáticamente el atentado contra la vida de la hermana @CFKArgentina, vicepresidenta de #Argentina. Desde el Estado Plurinacional de #Bolivia, enviamos todo nuestro apoyo, a ella, su familia, el gobierno y el pueblo argentino. #TodosConCristina”.

“El atentado a Cristina en Argentina es el resultado del sectarismo que se convierte en violencia. Se ha convertido en práctica latinoamericana pensar que la política es la eliminación física o jurídica del adversario, tal práctica es puro fascismo. La política debe ser Libertad”, dijo por su lado el presidente de Colombia, Gustavo Petro.

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, indicó en Twitter: “La violencia nunca, nunca puede ser tolerada bajo ningún concepto. Mi solidaridad con la Sra. Cristina Fernández y todo el pueblo argentino ante el atentado”. “Gracias a Dios la tragedia no tuvo lugar. Efectivamente, tenían (Vladimir Putin y Cristina Fernández) una relación calurosa cuando la señora Kirchner era presidenta. En la situación actual, no se presenta la necesidad de entrar en contacto”, dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

El portavoz de Antonio Guterres declaró: “El secretario general (de la ONU) quedó conmocionado por esta noticia. Condena esta violencia y expresa su solidaridad con la vicepresidenta, el gobierno y el pueblo de Argentina”.

El papa Francisco expresó su solidaridad y cercanía en este delicado momento. “Rezo para que en la querida Argentina prevalezcan siempre la armonía social y el respeto de los valores democráticos, contra todo tipo de violencia y agresión”, dijo en un mensaje enviado a Cristina.

“Estados Unidos condena enérgicamente el intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Apoyamos al gobierno y al pueblo argentino en el rechazo de la violencia y el odio”, indicó el Secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken.

El presidente de Chile, Gabriel Boric, tuiteó: “El intento de asesinato a la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, merece el repudio y condena de todo el continente. Mi solidaridad con ella, el Gobierno y el pueblo argentino. El camino siempre será el debate de ideas y el diálogo, nunca las armas ni la violencia”. (Presidente de Chile, Gabriel Boric, en Twitter)

“Toda mi solidaridad con la vicepresidenta @CFKArgentina y el pueblo argentino. El Gobierno peruano condena el atentado ocurrido hoy contra su vida. Repudiamos todo acto de violencia”, dijo el presidente de Perú, Pedro Castillo.

En Argentina, el expresidente, Mauricio Macri, líder de Propuesta Republicana (PRO), repudió el ataque a Cristina y que afortunadamente, dijo no ha tenido consecuencias para la vicepresidenta. “Este gravísimo hecho exige un inmediato y profundo esclarecimiento por parte de la Justicia y las fuerzas de seguridad”, tuiteó.

Criticas

La expresidenta de Bolivia Jeanine Añez en Twitter dijo: “Achacar a la oposición de intento de asesinato a la acusada @CFKArgentina, sin investigación e imponer feriado político para aleccionar a la Justicia, repite el modelo de autovictimizarse y promover el odio y la violencia que ya vimos tras el #fraude en Bolivia. #FuerzaArgentina”.

En la madrugada de ayer, luego del intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, salió a cuestionar el discurso del mandatario Alberto Fernández y lo acusó de “jugar con fuego” por tildar a los espacios políticos de difundir discursos de odio.

“El presidente está jugando con fuego: en vez de investigar seriamente un hecho de gravedad, acusa a la oposición y a la prensa, y decreta un feriado para movilizar militantes”, expresó la exministra de Seguridad del Gobierno de Mauricio Macri.

“Todo armado que pantomima!!! ya no saben que hacer para victimizarla! Y para q suba en las encuestas !demasiados obvios. Se les acaba la joda del choreo y la corrupción. Vamos argentina que podemos salir adelante sin estos delincuentes”, cuestionó la diputada provincial de Santa Fe, Amalia Granata.

“Lamemos a las cosas por su nombre. Esto no es violencia política. No hay ningún movimiento político armado, ni nadie adjudicándose lo que hasta ahora parece ser la torpe acción de un desequilibrado sin conexión con la política, que dejó en evidencia el fracaso de la custodia”, dijo el diputado de Juntos por el Cambio, Martín Tetaz.