Desazón en Argentina tras los anuncios económicos de Massa

Crisis• Argentina tiene uno de los índices de inflación más altos del mundo, con 36,2% en el primer semestre y una proyección de 80% para este año. La pobreza alcanza a 37% de sus 47 millones de habitantes. Debe reducir su déficit fiscal desde 3% de 2021 a 2,5% del PIB este año, 1,9% en 2023 y 0,9% en 2024 según el acuerdo con FMI.

Gas Para el servicio de gas por red, se espera un cambio en la política tarifaria y una intención de que no habrá más congelamiento. El incremento de tarifas no solo se llevará adelante, sino que abarcará a más usuarios de solo el 10% con “mayor capacidad de pago de la población”. El alza alcanzaría a casi el 29% del total, entre los 4 millones de usuarios que no se anotaron en el formulario y los que consumen más de 400 kwh por mes, según La Nación.