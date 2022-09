EEUU advierte a Rusia de consecuencias “catastróficas”

Las consecuencias serían “catastróficas” si el presidente ruso, Vladimir Putin, lleva a cabo su amenaza de usar el arma nuclear en la guerra en Ucrania, advirtió el domingo un alto consejero de la Casa Blanca.

EEUU espera hacer entender a Rusia “cuáles serían las consecuencias si toma el oscuro camino del uso del arma nuclear, y serían catastróficas”, dijo Jake Sullivan, asesor de Seguridad Nacional del presidente Joe Biden, en la cadena NBC.

“Tenemos la capacidad de hablar directamente a alto nivel (con los rusos), de decirles claramente cuál es nuestro mensaje y escuchar el suyo”, dijo.

“Eso ocurrió frecuentemente en los últimos meses, incluso en los últimos días”, agregó el funcionario, que no quiso precisar la naturaleza exacta de los canales de comunicación empleados, para “protegerlos”.

Washington advirtió en varias ocasiones y con un vocabulario cada vez más duro a Moscú contra un eventual uso del arma nuclear.

Consultado el 16 de septiembre, antes de que Putin explicitara la amenaza, Biden dijo a su homólogo ruso: “No lo haga. No lo haga. No lo haga. Cambiaría el curso de la guerra de una manera que no se ve desde la Segunda Guerra Mundial”.

Advirtió que la respuesta estadounidense sería “sustancial”, sin más precisiones.

Luego de que el Presidente ruso declaró estar dispuesto a usar “todos sus medios” de defensa, Washington elevó el tonó y afirmó tomar “en serio” esta amenaza, prometiendo una respuesta “severa”.

A estas advertencias públicas se suman otras “privadas”, indicó un funcionario estadounidense recientemente.

Rusia y su caos

Las autoridades rusas prometieron el domingo corregir los “errores” después de que ancianos, enfermos y estudiantes fueran incluidos en la campaña de reclutamiento lanzada en el país.

Cuando el presidente ruso, Vladimir Putin, anunció el miércoles la movilización “parcial” de reservistas para ir a Ucrania, dijo que sólo se convocaría a personas con conocimientos o experiencia militar “relevantes”.

Pero muchos expresaron su indignación tras ver casos absurdos de citación de personas inaptas para servir en el Ejército.

En la región de Volgograd, un centro de entrenamiento envió de vuelta a su casa a un militar retirado de 63 años diabético y con problemas cerebrales.

En la misma región, el director de una pequeña escuela rural, de 58 años, recibió una orden de llamada a filas a pesar de no tener experiencia militar.

Su hija publicó un video en las redes sociales que se hizo viral. Se le permitió volver a casa después de que se revisaran sus documentos, según la agencia RIA Novosti.

La presidenta de la Cámara Alta del Parlamento hizo el domingo un llamado de atención a los gobernadores, que supervisan las campañas de movilización.

“Los errores de movilización (...) están provocando reacciones feroces en la sociedad, y con razón”. Asegúrense de que la movilización parcial se lleve a cabo respetando plenamente los criterios. Y sin un solo error”, ordenó la parlamentaria.