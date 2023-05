Joe Pirella, venezolana de Maracaibo, lleva días en la frontera con sus tres hijos de corta edad. Hace años que dejó su país debido a la crítica situación económica, pero ahora se ha decidido a completar el recorrido inverso y ha atravesado con ellos el desierto chileno, según el portal www.bbc.com.

“Me fui de Venezuela por la situación económica, pero en Chile me he encontrado con que todo es tan caro que no hago más que trabajar, solo me alcanza para pagar el alquiler, y no tengo tiempo para estar con mis hijos”, cuenta.

“Soy madre soltera y en Chile no tengo ningún apoyo. En Venezuela al menos tengo mi casa y mi familia”, concluye.

Sin papeles, sin embargo, no puede pasar ahora a Perú y continuar camino hacia el norte.

Es una de las más activas en las quejas que los migrantes dirigen a voz en grito a los agentes peruanos que les niegan el paso. “¡Déjenme pasar! ¡Yo solo quiero irme para mi país!”, les grita. Su insistencia tendrá premio. Ella y sus hijos podrán ingresar a Perú para viajar a su país de origen.