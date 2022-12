”Hacemos un llamado a que el señor López pare de referirse al Perú, porque hemos conseguido con mucho esfuerzo que nuestro país esté en paz y no vamos a permitir que personas que no tienen ninguna relación con el gobierno de Perú puedan manifestarse causando incesante intromisión en los asuntos de Perú”, dijo Otárola en una rueda de prensa.

En este sentido, recalcó que la Cancillería “ha conducido este proceso” con México y lamentó que “un país hermano” con el que ha tenido “vínculos históricos y culturales a lo largo de muchos años” haya llegado a un estado que calificó de “lamentable”.

A juicio de Otárola, esa situación se debe “al señor López” y mostró su confianza en que esta situación “amengüe”.

López Obrador dijo hoy en su conferencia de prensa diaria que el Ejecutivo peruano es “muy cuestionado en su conjunto por su proceder, sobre todo por optar por la represión y no buscarle al conflicto de Perú una salida mediante el diálogo y con el método democrático de convocar a elecciones lo más pronto posible para evitar que haya una situación de inestabilidad política”.

El mandatario mexicano consideró que esta inestabilidad afecta “fundamentalmente al hermano pueblo de Perú”.

”Sabemos distinguir muy bien entre lo que es el pueblo de Perú, un pueblo hermano, y la actitud de la llamada clase política, de los grupos de poder económico y político del Perú, que son los que han mantenido esta crisis en ese país por sus ambiciones personales, sus intereses económicos”, subrayó.

Este martes, el Ejecutivo peruano declaró persona non grata al embajador de México en Perú, Pablo Monroy, y le dio 72 horas para abandonar el país andino en respuesta a la “injerencia” que consideran que han hecho las “altas autoridades” mexicanas.”Informo que el Gobierno de Perú ha declarado persona non grata al embajador de México en Perú, Pablo Monroy, por las reiteradas expresiones de las más altas autoridades de ese país (...) que constituyen injerencia en nuestros asuntos internos y son violatorias del principio de no intervención”, dijo ayer la canciller Ana Cecilia Gervasi. López Obrador lamentó esa decisión del Gobierno peruano, pero anunció que ha decidido “no romper relaciones”.