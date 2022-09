El hijo del portavoz ruso se negó a ser reclutado

Nikolai, el hijo del portavoz del Kremlim, Dmitri Peskov, fue acusado en Rusia de negarse a enlistarse y ser movilizado para la ofensiva en Ucrania.

En este video, un bloguero llama en directo al hijo del portavoz ruso y se hace pasar por un reclutador del Ejército a cargo de llamar a los reservistas movilizados, tras el anuncio del presidente Vladimir Putin.

“Se le ha enviado hoy una convocatoria”, dice Dmitri Nizovtsev, presentador de “La política popular”, un canal de YouTube creado por miembros del círculo del opositor ruso encarcelado Alexei Navalni.

“En ella, hay un número al que tiene que llamar y mañana, a las 10:00 de la mañana, tiene que presentarse en un centro de convocación”, prosigue el bloguero, en tono serio.

Nikolai Peskov, de 32 años, parece un momento desconcertado y luego contesta: “Evidentemente, que no iré mañana a las 10:00 de la mañana”, dando a entender que no se dejaría reclutar por el Ejército.“Debe usted entender, que siendo yo un Peskov, no es correcto que yo esté allí“, añadió. “Resolveré el tema a otro nivel”.

“No tengo ningún problema en defender la patria. Pero primero tengo que comprender lo que puedo hacer en lo que me concierne”, dijo para justificarse.

Preguntado por este video, Dmitri Peskov declaró a los periodistas “estar al tanto” pero aseguró que “el texto íntegro (de la conversación) no se publicó”.

La publicación de la conversación telefónica con el hijo del portavoz ruso se hizo viral en la red internet.

El miércoles, Putin anunció una “movilización parcial” que concierne a unos 300 mil reservistas con “experiencia militar”. Muchos rusos temen, sin embargo, que el despliegue sea mucho mayor.