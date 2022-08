El mundo se polariza otra vez en dos bloques con repercusiones en Bolivia

El mundo enfrenta otra vez una división y pugna entre dos grandes bloques que buscan el poder y hegemonía, un escenario en el que Bolivia no está al margen y donde la lucha de poderes se replica.

El periodista Tuffí Aré fue invitado el pasado jueves por el Círculo de la Unión para dar una charla denominada “Bolivia: Lucha de poder en un mundo inestable e incierto”.

En su exposición, el destacado comunicador hizo mención a la incertidumbre y la inestabilidad en la que actualmente se encuentra la humanidad producto de la pelea por el poder.

¿Hacía dónde vamos? Según Aré se está viendo el inicio de una nueva guerra fría y hasta caliente porque de por medio ya hay acciones militares con la invasión rusa a Ucrania, a raíz de la disputa que existe entre sociedades abiertas y sociedades cerradas. Por otro lado, hay una disputa entre Estados Unidos y China con Taiwán al medio.

“Estamos al borde de un conflicto mundial y no sabemos en qué va a terminar. La pregunta es si se está construyendo un nuevo mundo, un nuevo orden mundial. Luego de la caída del muro de Berlín estuvimos en un mundo unipolar dominado por EEUU y occidente, pero ahora se plantea un mundo bipolar, multipolar, cómo será este mundo es la pregunta”, subrayó.

Además, dijo que el mundo se encuentra ante una tormenta perfecta porque se acaba de enfrentar la pandemia de coronavirus y apareció la viruela del mono, el cambio climático, revolución tecnológica, agresiones armadas y estanflación (combinación de inflación y estancamiento económico).

Pero no todo es malo, sino que existe un mundo cada vez más desarrollado y con el avance de la ciencia para vencer enfermedades y prolongar la vida.

En lo político hay una tendencia a la concentración del poder en distintos lados.

Explicó que la conflictividad alta en el mundo tiene que ver con la disputa del poder de dos fuerzas que coexisten en el planeta. Una que quiere concentrar el poder a partir del autoritarismo y totalitarismo, y la otra fuerza que busca dividir ese poder.

Es por esta situación, según Aré, que la conflictividad a nivel internacional va a persistir.

En medio de este contexto se cruzan el populismo, la polarización y la posverdad.

Este último elemento es nuevo y busca construir un relato “mentiroso” para sostener a quien se encuentra en el poder, aprovechando las nuevas herramientas tecnológicas.

Añadió que esto caracteriza a regímenes autoritarios que surgen en medio de la crisis de una democracia que no ha logrado atender las demandas de la sociedad. La pandemia de coronavirus profundizó esta crisis y por eso los autoritarismos prosperan en el mundo.

Bolivia no es ajena

De acuerdo con el análisis de Aré, la disputa del poder entre sociedades abiertas y cerradas también afecta a Bolivia.

Muchos aspectos que se observan en el país tienen que ver con la influencia del mundo y sus peleas y pugnas.

“La disputa en Bolivia es por la silla (presidencial), gran parte de los conflictos son por la silla y no conocemos cómo se resolverá. Tenemos un presidente Luis Arce con silla y otro Evo Morales, sin silla”, apuntó.

Para el periodista son los dos políticos más importantes y poderosos del país y no hay ninguno de la oposición con ese nivel. “Entre ambos son imbatibles, los dos están ya en modo candidato. Evo hace campaña todos los días, desde que se fue del poder está en campaña para retornar”, observó.

En cambio la oposición con los potenciales candidatos Manfred Reyes Villa, Carlos Mesa o Luis Fernando Camacho está en modo dispersión y aguantan para sobrevivir.

“Esto hace que en el mediano plazo no se visualice en Bolivia un cambio de hegemonía que tiene el MAS. La hegemonía no está amenazada en el ejercicio del poder, puede cambiar pero no hay señales”, subrayó Aré.

En este contexto, sin embargo, el periodista advirtió que el nivel de conflictividad en el país no va a cambiar y cualquier elemento pude ser factor de quiebre.

“Cualquier elemento de cruce reactiva la lucha por el poder . La Expocruz será un elemento de pugna porque se invitará a Luis Arce, Camacho y Jhonny Fernández”, remarcó.

Aré alertó que si la economía goza de estabilidad, el Gobierno de Arce no tendrá problemas, pero si se deteriora, pueden generarse problemas y el nivel de conflictividad aumentará.