En EEUU sigue conteo de votos y se mira a presidenciales 2024

Critica • Algunos de los principales medios conservadores como el New York Post, Fox News y The Wall Street Journal comienzan ya a dar la espalda al expresidente Donald Trump (2017-2021) después de que los republicanos no obtuvieran la victoria que muchos vaticinaban.

Mofa• El rotativo conservador New York Post publicó en su portada una caricatura del magnate con una cabeza descomunal, sentado en un muro, y dice que Trump “saboteó” las elecciones de medio mandato al proponer candidatos republicanos equivocado.

Culpa• The Wall Street Journal, ambién apunta su dedo a Trump para que no haya un triunfo de los republicanos.