Ministerio Público investiga el caso

El caso de Walter César Solís Calero ha quedado en manos del fiscal designado por el Ministerio Público, que realizará las diligencias en la vivienda y otros centros educativos. Por el momento, Solís Calero pasará exámenes en el médico legista y quedará detenido hasta que la autoridad pida prisión por los delitos que ha cometido en contra del pudor de menores de edad.

El comandante Erick Acosta de la comisaría de Huancayo manifestó ante la prensa que el acosador sexual será denunciado por los presuntos delitos de violación de la intimidad personal, acoso sexual, actos contra el pudor, entre otros.

En tanto, los padres de familia manifestaron su preocupación por el caso y recalcaron que sienten temor de enviar a sus hijas al centro educativo. “Tenemos el temor que vuelva a entrar al colegio. Ya tenemos miedo que nuestras niñas vayan al colegio, si no se han dado cuenta cuando ingresó vestido con el yamper, el saco característico de la institución. La policía tiene detenido a un padre de familia y no es justo, queremos que lo liberen”.

Investigan antecedentes

La Policía Nacional informó además que Walter Solís Calero tendría antecedentes policiales por acoso sexual a menores de edad y que se encuentra en investigación si el sujeto integraría una red internacional de pedofilia, pues los videos y fotos que se habrían hallado en su teléfono celular.

Esta no sería la primera vez que este sujeto habría realizado este tipo de actos, pues en la mochila que cargaba se encontró uniformes, gorras y casacas de otros centros educativos.

No se arrepiente

Al ser abordado por el medio huancaíno ‘Huancayork Times’, Walter Solis Calero sostuvo que “solo quería tomar una foto” en el interior del colegio donde fue hallado esta tarde.

Indicó que era la primera vez que se disfrazó de mujer, a pesar que dentro de su mochila le encontraron uniformes de otros centros educativos y ha sido identificado por otras personas de querer ingresar a los centros educativos vestido de escolar.

Agregó que en TikTok solo sacó un video y que no se arrepiente “porque no he hecho nada malo”.