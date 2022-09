Encuentran el cuerpo sin vida de la abogada desaparecida en una escuela de Policía de Ecuador

El esposo de Bernal, el teniente de policía Germán Cáceres, es el principal sospechoso de su desaparición y se encuentra en paradero desconocido después de que se le tomara declaración en la Fiscalía.

La policía ecuatoriana detuvo este viernes a una cadete de la Escuela Superior de Policía en Quito “con fines investigativos”, sin ofrecer más detalles sobre su posible relación con el caso. Pero continúa la búsqueda para detener a Cáceres.

Qué pasó con María Belén Bernal

La abogada, de 35 años, desapareció tras acudir el pasado domingo a la 1.30 am a visitar a su marido, teniente instructor en el complejo policial.

Según relató el ministro del Interior, Patricio Carrillo, las cámaras captaron más tarde a su marido saliendo de las instalaciones en el auto de ella, pero el vehículo no fue revisado y los agentes no sabían si ella también salió o no.

El ministro admitió que se trató de “una falla de seguridad”.