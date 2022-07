Fernández dice que no le van a “torcer el brazo”

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, afirmó ayer que le pondrá “el pecho” a cada uno de los desafíos que enfrenta su país, afectado por severos desequilibrios macroeconómicos y tensiones cambiarias, y aseguró que no le van a “torcer el brazo”.

En un acto, Fernández admitió que Argentina vive un “contexto muy difícil” que él no descuida, tiene “presente” y por el que trabaja “todos los días”.

“Somos muy conscientes de los problemas macroeconómicos que tenemos y también somos conscientes de que la crisis global hace más difícil cualquier solución y suma incertidumbres en un momento donde muchos pregonan y siembran temores”, dijo el presidente.

Argentina soporta fuertes temblores en el mercado cambiario, con un precio del dólar que ha subido en forma sostenida desde finales de junio último, cuando se sumaron restricciones para el acceso a divisas.

De fondo, subyace una fuerte desconfianza inversora sobre la marcha de la economía local, signada por fuertes desequilibrios, la escasez de divisas y los problemas de financiación, entre otros factores.

Sostuvo que su Gobierno cuenta con las “herramientas” para superar los problemas y hará “todo lo que esté al alcance” para que el crecimiento económico del 7,4 % interanual en mayo último “no se caiga” y para que “la creación de trabajo siga existiendo”.

“Sepan que los que me quieren torcer el brazo, no me van a torcer el brazo porque sé que cuento con todos y cada uno de ustedes”, aseveró el jefe de Estado.